Исследования на севере Мексики принесли неожиданную находку, которая заставила археологов говорить о первом в своем роде открытии. Речь идет о человеческом черепе с явными следами намеренного и очень специфического изменения формы.
Специалисты Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) изучали останки, найденные в археологической зоне Балкон-де-Монтесума в штате Тамаулипас. В ходе работ они идентифицировали череп мужчины старше 40 лет, жившего между 400 и 900 годами нашей эры. Его отличительная черта — плоская верхняя часть, которая придает черепу почти кубическую, квадратную форму.
Антропологи называют такой тип модификации «таблитчатой вертикальной» деформацией. Ее создавали в раннем детстве с помощью специальных приспособлений — досок, повязок или колыбелей. Эта практика была широко распространена в Мезоамерике, но именно квадратный череп в северной части региона Уастека обнаружили впервые.
Квадратный череп, обнаруженный на археологическом участке Балкон-де-Монтесума в Тамаулипасе, Мексика, демонстрирует уникальную технику модификации черепа
Сначала ученые предположили, что такая редкая форма могла появиться в результате миграции людей или культурного обмена с центральными областями, например, с Эль-Сапоталем в Веракрусе. Однако изотопный анализ зубов и костей того же человека дал неожиданный результат. Анализ показал, что этот человек родился, прожил всю жизнь и умер именно в этой местности, в горах Восточной Сьерра-Мадре. Это исключает версию о прямой миграции носителей такой традиции.
Таким образом, находка указывает на сложные культурные связи и передачу практик на огромные расстояния — от полуострова Юкатан до территорий нынешнего юга США — через торговые или информационные сети, а в связи с перемещением народов.