Мексиканские археологи обнаружили на севере страны череп, искусственно деформированный в необычную квадратную форму. Эта находка — первое прямое свидетельство подобной практики в данном регионе и заставляет пересмотреть представления о культурном обмене в древней Мезоамерике.

Исследования на севере Мексики принесли неожиданную находку, которая заставила археологов говорить о первом в своем роде открытии. Речь идет о человеческом черепе с явными следами намеренного и очень специфического изменения формы.

Специалисты Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) изучали останки, найденные в археологической зоне Балкон-де-Монтесума в штате Тамаулипас. В ходе работ они идентифицировали череп мужчины старше 40 лет, жившего между 400 и 900 годами нашей эры. Его отличительная черта — плоская верхняя часть, которая придает черепу почти кубическую, квадратную форму.

Антропологи называют такой тип модификации «таблитчатой вертикальной» деформацией. Ее создавали в раннем детстве с помощью специальных приспособлений — досок, повязок или колыбелей. Эта практика была широко распространена в Мезоамерике, но именно квадратный череп в северной части региона Уастека обнаружили впервые.

Квадратный череп, обнаруженный на археологическом участке Балкон-де-Монтесума в Тамаулипасе, Мексика, демонстрирует уникальную технику модификации черепа

Сначала ученые предположили, что такая редкая форма могла появиться в результате миграции людей или культурного обмена с центральными областями, например, с Эль-Сапоталем в Веракрусе. Однако изотопный анализ зубов и костей того же человека дал неожиданный результат. Анализ показал, что этот человек родился, прожил всю жизнь и умер именно в этой местности, в горах Восточной Сьерра-Мадре. Это исключает версию о прямой миграции носителей такой традиции.

Таким образом, находка указывает на сложные культурные связи и передачу практик на огромные расстояния — от полуострова Юкатан до территорий нынешнего юга США — через торговые или информационные сети, а в связи с перемещением народов.