Актер Сергей Бурунов принял участие в новогоднем обновлении игры «Мир танков». Он подарил свой голос и внешность одному из виртуальных членов экипажа, который выступает в роли Деда Мороза.

Разработчики «Мира танков» решили подарить игрокам на Новый год не только новый контент, но и знакомого ведущего праздника. Роль виртуального Деда Мороза в игре досталась актеру Сергею Бурунову.

Новогоднее событие стартовало вчера и продлится до 28 января 2026 года. Бурунов не просто стал прототипом для одного из персонажей — он также его озвучил. Его голосом теперь говорит кнопка «В бой!» в игре. При нажатии звучат разные фразы, вроде «Давай, родной, удачи».

Помимо этого, ивент принес в игру систему ежедневных и еженедельных заданий. За их выполнение игроки получают награды. Также появился специальный зимний ангар, который можно улучшать, и праздничные контейнеры. Главным призом сезона стал танк Firebird с уникальной механикой StatTrak для отслеживания статистики.





Это уже не первое крупное событие в игре в этом году. В октябре разработчики представили режим, вдохновлённый Dota 2, с боями против управляемых компьютером противников. Напомним, что летом издатель игры, компания Wargaming, а также ее российские студии перешли под управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).