Micron объявляет о завершении потребительской линейки Crucial SSD и RAM. Компания перераспределяет производство в сторону решений для ИИ. Срок ухода из розницы — середина 2026 года.

На рынке памяти снова происходят изменения. Еще вчера Crucial стоял на полках как привычный выбор для апгрейда домашнего ПК, а сегодня Micron говорит, что эта глава подходит к концу. Причина не романтичная: ИИ требует больше памяти, причем прямо сейчас.

Micron объявляет, что свернет потребительский бизнес Crucial к середине 2026 года. Компания выводит из ассортимента SSD и ОЗУ для розницы и направляет производство туда, где спрос растет быстрее всего — в память для систем ИИ. На рынке DRAM сейчас нехватка, а цены на оперативку уже ползут вверх. По сути, Micron перераспределяет ресурсы в пользу HBM3, GDDR7 и других модулей, которые используют дата-центры и производители ИИ-оборудования.

В пресс-релизе компания отметила, что будет поставлять Crucial до конца второго квартала 2026 года, сохраняя гарантию и поддержку. За брендом тянется почти тридцатилетняя история, и в Micron открыто благодарят покупателей и партнеров, которые держали Crucial на плаву все эти годы. Но рынок диктует новые правила.

С третьего квартала 2026 года вся линия DRAM Micron уйдет под продукты для ИИ. Сегмент серверных ускорителей поглощает память тоннами, и конкуренты вроде Samsung и SK Hynix тоже работают на максимуме. Иначе говоря, потребительская память уходит на второй план — ИИ забирает производство без остатка.