PoZiTiv4iK
Ученые нашли сахар и загадочную "космическую смолу" в грунте с астероида Бенну
Ученые НАСА обнаружили в доставленных с астероида Бенну образцах органические сахара, включая рибозу — основу РНК. Кроме того, они впервые нашли там загадочный полимерный материал, названный "космической смолой".

Астероид Бенну продолжает удивлять ученых. Предварительный анализ его вещества, аккуратно доставленного на Землю, показал наличие сложной органики, которая могла сыграть роль в зарождении жизни на нашей планете.

Специалисты извлекли из порошкообразного грунта Бенну ключевые сахара. Среди них – рибоза, фундаментальный компонент молекулы РНК. По сути, РНК считается одной из первых молекул, способных к самовоспроизведению. Там же нашлась и глюкоза, универсальный источник энергии для земной биологии.

При этом сахар, характерный для ДНК, в образцах отсутствует. Это косвенно поддерживает гипотезу "мира РНК", где жизнь началась с более простых молекул.

Но анализ показал и кое-что более загадочное. Ученые наткнулись на странный полимерный материал, которого раньше не видели в метеоритах. Его назвали "космической смолой". Этот полимер когда-то был мягким, богатым азотом и кислородом. Возможно, подобные соединения служили химическими предшественниками для более сложной органики.

Сами сахара, как полагают ученые, образовались более 4.5 миллиардов лет назад в недрах прародителя Бенну. Там соленая вода взаимодействовала с простой органикой. Получается, что астероиды могли быть своеобразными космическими "фабриками" необходимых для жизни соединений — тех самых сахаров и сложных полимеров. И теперь ученые проверят, есть ли аналогичные вещества в образцах с другого астероида — Рюгу.

#наса #астероид #астробиология #osiris-rex #происхождение жизни #бенну #рибоза
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

