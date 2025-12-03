Астероид Бенну продолжает удивлять ученых. Предварительный анализ его вещества, аккуратно доставленного на Землю, показал наличие сложной органики, которая могла сыграть роль в зарождении жизни на нашей планете.
Специалисты извлекли из порошкообразного грунта Бенну ключевые сахара. Среди них – рибоза, фундаментальный компонент молекулы РНК. По сути, РНК считается одной из первых молекул, способных к самовоспроизведению. Там же нашлась и глюкоза, универсальный источник энергии для земной биологии.
При этом сахар, характерный для ДНК, в образцах отсутствует. Это косвенно поддерживает гипотезу "мира РНК", где жизнь началась с более простых молекул.
Но анализ показал и кое-что более загадочное. Ученые наткнулись на странный полимерный материал, которого раньше не видели в метеоритах. Его назвали "космической смолой". Этот полимер когда-то был мягким, богатым азотом и кислородом. Возможно, подобные соединения служили химическими предшественниками для более сложной органики.
Сами сахара, как полагают ученые, образовались более 4.5 миллиардов лет назад в недрах прародителя Бенну. Там соленая вода взаимодействовала с простой органикой. Получается, что астероиды могли быть своеобразными космическими "фабриками" необходимых для жизни соединений — тех самых сахаров и сложных полимеров. И теперь ученые проверят, есть ли аналогичные вещества в образцах с другого астероида — Рюгу.