Бывшие ведущие инженеры Tesla, Google DeepMind и Nvidia основали компанию UMA (Universal Mechanical Assistant). Их цель — создать гуманоидных роботов для реальной работы на складах, в больницах и на производстве.

Четверо бывших руководителей из главных технологических компаний решили вместе заняться роботами. Их новый проект — не просто демо-версия, а машины для решения конкретных кадровых проблем.

Основатели стартапа UMA — люди с серьезным бэкграундом. Реми Каден раньше работал над автопилотом Tesla и роботом Optimus. Пьер Сермане два десятилетия посвятил исследованиям в Google DeepMind. В команде также соучредитель платформы LeRobot Саймон Алиберт и конструктор роботов Роберт Найт с 20-летним опытом.

Идея в том, чтобы перевести последние прорывы в ИИ из цифровой сферы в физический мир. Генеративные модели и языковой интеллект уже есть. Следующий этап, по их мнению, — создание машин, которые могут не только «думать», но и двигаться, брать предметы и работать в нестабильной среде.

Поэтому их робот — это не научная фантастика, а практический инструмент. Он должен быть двуногим, с двумя руками, чтобы работать на обычных складах или сборочных линиях. В будущем такие машины смогут помогать в больницах, лабораториях или домах престарелых.

Спрос на это, как считают в UMA, огромен. В мире нарастает дефицит рабочей силы. К 2030 году системам здравоохранения будет не хватать 10 миллионов сотрудников. К 2050 году почти 1.6 миллиарда людей будут старше 65 лет. Именно на эти вызовы и нацелен новый стартап.