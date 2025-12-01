Более 2700 студентов по всей стране за несколько дней создали свыше пятидесяти работающих прототипов для мессенджера Max. Такой итог подвели на первом всероссийском хакатоне, финал которого прошел в МГТУ им. Баумана.
Участники из 286 вузов не просто соревновались. Они решали реальные задачи в трех направлениях — от цифровизации вузов до социальных сервисов и инструментов для личной эффективности. Причем решения получились вполне жизненными. Жюри, куда входили и представители власти, и IT-специалисты, отметило эту практическую хватку.
Например, победителем в треке «Цифровизация» стал проект «Цифровой кампус». По сути, это попытка собрать все разрозненные университетские сервисы в одном интерфейсе мессенджера. В социальном направлении лучшим признали бота, который по фотографии упаковки определяет состав продукта. А для повышения личной эффективности студенты сделали AI-календарь — он сам подбирает оптимальное время для встреч, анализируя график.
Девять команд-победителей разделят три миллиона рублей. Но, пожалуй, важнее денег — возможность доработать свой проект при поддержке VK и потенциально запустить его для многомиллионной аудитории Max. Как отметил замминистра науки Андрей Омельчук, такие студенческие наработки — это не просто учебные задания. Они постепенно становятся частью цифровой экосистемы, которой пользуются миллионы.