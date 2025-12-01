Более 50 прототипов чат-ботов и мини-приложений для мессенджера Max разработали участники первого всероссийского студенческого хакатона.

Более 2700 студентов по всей стране за несколько дней создали свыше пятидесяти работающих прототипов для мессенджера Max. Такой итог подвели на первом всероссийском хакатоне, финал которого прошел в МГТУ им. Баумана.

Участники из 286 вузов не просто соревновались. Они решали реальные задачи в трех направлениях — от цифровизации вузов до социальных сервисов и инструментов для личной эффективности. Причем решения получились вполне жизненными. Жюри, куда входили и представители власти, и IT-специалисты, отметило эту практическую хватку.

Например, победителем в треке «Цифровизация» стал проект «Цифровой кампус». По сути, это попытка собрать все разрозненные университетские сервисы в одном интерфейсе мессенджера. В социальном направлении лучшим признали бота, который по фотографии упаковки определяет состав продукта. А для повышения личной эффективности студенты сделали AI-календарь — он сам подбирает оптимальное время для встреч, анализируя график.

Девять команд-победителей разделят три миллиона рублей. Но, пожалуй, важнее денег — возможность доработать свой проект при поддержке VK и потенциально запустить его для многомиллионной аудитории Max. Как отметил замминистра науки Андрей Омельчук, такие студенческие наработки — это не просто учебные задания. Они постепенно становятся частью цифровой экосистемы, которой пользуются миллионы.