В Общественной палате РФ выступили с инициативой ввести в школах уроки киберспорта и теории решения изобретательских задач. Также предлагают добавить отдельный предмет по финансовой грамотности.

Компьютерные игры могут перестать быть просто развлечением для школьников. В Общественной палате считают, что киберспорт заслуживает места в расписании уроков.

Владислав Гриб, занимающий пост заместителя секретаря Общественной палаты, предлагает дополнить школьную программу тремя дисциплинами. Речь идет об искусственном интеллекте, киберспорте и теории решения изобретательских задач. По его наблюдениям, дети все равно проводят время за компьютером, но часто выбирают неподходящие игры. Гриб видит решение в объединении киберспорта с основами кибербезопасности.

Особые надежды он возлагает на ТРИЗ — методику, разработанную еще в советское время. Этот подход учит находить нестандартные решения сложных задач, что особенно ценно в современном мире.

Финансовая грамотность — еще один потенциальный предмет. Гриб приводит примеры, когда люди теряли сбережения из-за элементарного непонимания финансовых механизмов.

Ранее представитель ОП уже говорил о возможном продлении школьного обучения до 12 лет. Он объясняет это тем, что нынешняя программа перегружена, и за одиннадцать лет усвоить весь объем знаний становится невозможно. Вопрос требует решения в ближайшие год-два, считает Гриб.

Теория решения изобретательских задач имеет советские корни — ее разработал инженер Генрих Альтшуллер в послевоенные годы. Проанализировав тысячи изобретений, он выявил общие закономерности творческого процесса. Метод успешно применялся на советских предприятиях, потом был забыт в 1990-е годы, но сейчас снова востребован в бизнесе и образовании.