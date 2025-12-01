Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
В Общественной палате предложили сделать киберспорт школьным предметом
В Общественной палате РФ выступили с инициативой ввести в школах уроки киберспорта и теории решения изобретательских задач. Также предлагают добавить отдельный предмет по финансовой грамотности.

Компьютерные игры могут перестать быть просто развлечением для школьников. В Общественной палате считают, что киберспорт заслуживает места в расписании уроков.

Владислав Гриб, занимающий пост заместителя секретаря Общественной палаты, предлагает дополнить школьную программу тремя дисциплинами. Речь идет об искусственном интеллекте, киберспорте и теории решения изобретательских задач. По его наблюдениям, дети все равно проводят время за компьютером, но часто выбирают неподходящие игры. Гриб видит решение в объединении киберспорта с основами кибербезопасности.

Особые надежды он возлагает на ТРИЗ — методику, разработанную еще в советское время. Этот подход учит находить нестандартные решения сложных задач, что особенно ценно в современном мире.

Финансовая грамотность — еще один потенциальный предмет. Гриб приводит примеры, когда люди теряли сбережения из-за элементарного непонимания финансовых механизмов.

Ранее представитель ОП уже говорил о возможном продлении школьного обучения до 12 лет. Он объясняет это тем, что нынешняя программа перегружена, и за одиннадцать лет усвоить весь объем знаний становится невозможно. Вопрос требует решения в ближайшие год-два, считает Гриб.

Теория решения изобретательских задач имеет советские корни — ее разработал инженер Генрих Альтшуллер в послевоенные годы. Проанализировав тысячи изобретений, он выявил общие закономерности творческого процесса. Метод успешно применялся на советских предприятиях, потом был забыт в 1990-е годы, но сейчас снова востребован в бизнесе и образовании.

#киберспорт #образование #школы #общественная палата #триз
Источник: tass.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

YouTube-блогер месяц использовала Apple Vision Pro в качестве внешнего экрана для своих гаджетов
2
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
6
Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
4
В Польше построили и ввели в эксплуатацию первый польский вертолёт AW149
4
Первый смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Gen 5 получит батарею на 8300 мАч
+
Xiaomi изменила график глобального выпуска обновления HyperOS 3
+
Межзвездный объект 3I/ATLAS снижает яркость по мере приближения к Земле
2
Британская армия приостанавливает эксплуатацию 6000 военных грузовиков MAN
1
Обновление ПО повысило производительность и автономность консолей Asus ROG Ally
+
Нейросети сокращают время выбора контента для зрителей онлайн-кинотеатров
+
Началось голосование за дизайн купюры 1000 рублей и обсуждение идеи выпуска 10-тысячной банкноты
7
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
5
Global Defense News: Ту-160 — воздушный страж ядерной триады России в Арктике
1
В Сибири создадут первый в России кластер переработки цветных и редкоземельных металлов
+
В Великобритании отправят военных инструкторов принимать экзамены по вождению у граждан
+
Sapphire готовит материнскую плату PURE X870A WIFI7 в белой расцветке
+
Прототип нового кроссовера Lada Azimut с 1,8-литровым двигателем сфотографировали в Тольятти
5
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
7
Xiaomi представила Poco F8 Ultra и Poco F8 Pro с передовыми характеристики по доступной цене
+
Леса Африки начали выделять больше CO2, чем поглощать
+

Популярные статьи

Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
8
Хардкорное испытание железа 2008 года: LGA775 против нейросетей
3
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
20
Как хештег «Смирись с этим» едва не утопил Xbox и выставил надменность Microsoft напоказ
4
Обзор геймпада 8BitDo Pro 2 Wired Controller for Xbox
+

Сейчас обсуждают

deema35
02:17
"подсказки навигации, предупреждения о радарах и другую информацию." Ну наверно это полезная функция, но как на это смотрят правоохранительные органы. Ведь они не смогут штрафовать мотоциклистов за п...
В Общественной палате предложили сделать киберспорт школьным предметом
AMdvij
01:57
Только вот им на геймеров с высокой колокольни, у них корпорации есть
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
Алексей Белетов
01:24
Ии надо уничтожить,и да поможет нам Сара Конор
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
Felix
23:52
Спору нет, все эти операционки мало кому нужны на десктопе... Но насчет такой уж великолепной совместимости на Windows притянуто за уши. Адекватный человек Windows XP юзать не будет, разве что для но...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
ippatern
23:51
Показатель развитости мозга пиздеть про нищету и т.д. Гнойный ты тип.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
Артем Хорошанский
23:24
Прокатился. Что за похабный жаргон?
Двухэтажный поезд «Буревестник» начнёт курсировать между Москвой и Нижним Новгородом с 3 декабря
klopcha
23:09
Видимо только подставить свой самолёт или всё-таки пушка была хоть. А так согласен, просто для вида.
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
klopcha
23:06
Завалят все базары гиперзвуком.
Китайская частная компания представила гиперзвуковую ракету YKJ-1000
Voldemaar
23:05
Ну ясен хрен, что не доставка
Названа профессия с самым продолжительным сроком обучением в РФ
Сергей Анатолич
22:53
Во, во!
WSJ: Трамп не исключил применения силы в случае отказа Мадуро уйти добровольно в отставку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter