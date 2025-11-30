В Конго новый деревянный мост стоимостью 2 миллиона долларов обрушился во время торжественной церемонии открытия.

Торжественное открытие нового моста в Конго закончилось провалом — в прямом смысле этого слова.

Делегация из нескольких десятков человек начала шествие по новому деревянному мосту. Некоторые несли флаги, все шли без какой-либо спешки. Но на середине пролета конструкция неожиданно рассыпалась. Люди один за другим стали падать в реку. К счастью, глубина в этом месте была небольшой. Посмотреть видео этого трагического проишествия можно здесь .

Особое внимание привлекает стоимость сооружения — 2 миллиона долларов. В СМИ сообщается, что подрядчиком выступала компания, связанная с президентом страны.

Хочется отметить тот факт, что инцидент с обрушением пешеходного моста в Конго во время его торжественного открытия произошел не впервые. В 2022 году подобная ситуация тоже произошла. Тогда конструкция также не выдержала веса людей, когда во время открытия перерезали ленточку.



