Аналитики Национального рейтингового агентства выявили причины резкого роста объема наличных денег в обращении.

Пока банки активно переводят клиентов на цифровые сервисы, россияне неожиданно массово потянулись к наличным. За третий квартал объем банкнот в обращении вырос почти в пять раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Сумма наличных денег к 1 октября достигла ₽18,6 трлн, показав рост на 3,1% за год. Только за третий квартал банкнот стало больше на ₽659 млрд — против скромного по нынешним меркам прироста в ₽137 млрд годом ранее.

Сергей Гришунин из НРА называет эту ситуацию беспрецедентной. По его словам, это не статистическая погрешность, а реальный сдвиг в финансовых привычках людей и бизнеса. Для банков тренд несет двоякие последствия. С одной стороны, они теряют дешевые ресурсы, что давит на ликвидность. С другой — ЦБ держит ситуацию под контролем.

Эксперты видят несколько причин бума. Участились случаи, когда банки временно ограничивают клиентам доступ к онлайн-сервисам. Люди стали осторожнее после усиления контроля за подозрительными операциями — с 1 сентября банки активнее блокируют подозрительные транзакции в рамках борьбы с мошенничеством. Ну и работает базовое желание иметь живые деньги под рукой.

При этом системных рисков для банковской ликвидности аналитики не видят. Деньги, покидая банки через банкоматы, в итоге возвращаются обратно через инкассацию торговых точек.

На будущий год эксперты прогнозируют новые факторы роста спроса на наличные. Повышение НДС и изменения для упрощенки могут подтолкнуть малый бизнес активнее работать с бумажными деньгами.