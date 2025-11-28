Kia провела испытания системы дистанционного управления автомобилем на общественных дорогах. Технология позволяет управлять машиной через мобильные сети 4G и 5G из удаленного центра.

Южнокорейский автопроизводитель сделал шаг к будущему, где водитель в машине за рулем сидеть не должен — он может находиться за сотни километров.

Kia объявила об успешных испытаниях системы удаленного вождения. Суть технологии проста: автомобилем управляют не из салона, а через мобильные сети из специального центра. Такой подход рассматривают как страховку на случай сбоев в работе автономных систем.

Еще в апреле компания получила разрешение от министерства транспорта на тестирование и создала консорциум с Socar, SUM и KT. Они разработали систему на основе модели Kia PV5. После предварительных внутренних тестов перешли к реальным испытаниям.

На острове Чеджу провели около 70 часов тестов, проехав ни мало ни много – 1000 километров. При этом учитывали возможные проблемы со связью — для подстраховки создали дублированную сеть и систему экстренной отправки команд.

Технология пока остается экспериментальной, но уже демонстрирует практическую применимость. Главное преимущество — возможность вмешательства в сложных ситуациях, когда автономные системы не справляются. При этом не требуется присутствие водителя в салоне автомобиля.