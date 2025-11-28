С 1 сентября 2026 года покупатели смартфонов и ноутбуков будут платить больше. Технологический сбор в 750 и 1500 рублей соответственно включат в розничную цену. Окончательные параметры сбора пока обсуждаются.

Очередной сбор на электронику ударит по карманам обычных покупателей. На этот раз речь идет о технологическом сборе, который напрямую повлияет на розничные цены.

Цифры уже известны: 750 рублей за смартфон и 1500 за ноутбук. Именно такие суммы предложил Минпромторг. Сбор будут взимать с каждой единицы техники независимо от ее стоимости. Производители и импортеры, конечно, переложат эти расходы на потребителей. В итоге ценники в магазинах поползут вверх.

Закон о техсборе приняли неделю тому назад – 20 числа, но заработает он только осенью 2026-го. Суммы сбора еще могут измениться — их обсуждают с участниками рынка. Марина Некипелова из консорциума «Вычислительная техника» подтверждает: переговоры идут. Предлагают распространить сбор только на готовую продукцию и гарантировать возврат средств отечественным производителям.

Куда пойдут деньги? Собранные средства планируют аккумулировать в Фонде развития промышленности. Оттуда их будут распределять на поддержку радиоэлектронной отрасли. В Минпромторге пока не определились с оператором сбора — это решат позже.

Минфин уже подсчитал потенциальные доходы бюджета в будущем году. А это около ₽20 миллиардов за четыре месяца. К 2028 году сумма может вырасти до 110 миллиардов. Антон Силуанов уверяет, что сбор не сильно повлияет на потребителей. Но эксперты с этим не согласны.

Игорь Солкин из iRU прогнозирует подорожание смартфонов среднего ценового сегмента на 5-10%. Евгений Харитонов из Ferra.ru говорит о более существенном росте цен: бюджетные модели могут подорожать на 2500 рублей, а устройства подороже — на 3000-3500. Технологический сбор станет дополнительным фактором инфляции, который почувствуют все покупатели электроники.