Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов осудил планы кабинета министров по повышению коммунальных тарифов в 2026 году

Сергей Миронов обрушился с жесткой критикой на планы правительства по двухэтапному повышению коммунальных тарифов в будущем году. Лидер «Справедливой России» прямо заявил, что подобные меры ударят по карманам миллионов россиян.

Политик напомнил о недавнем увеличении НДС, которое, по заверениям Минфина, должно было остаться незаметным для населения. Теперь же этот процент станет первым этапом роста коммунальных платежей — с января тарифы вырастут в среднем на 1,7%.

Но настоящий неприятный сюрприз, по мнению Миронова, ждет граждан осенью. С октября регионы получат право значительно повышать тарифы — от 8% в отдельных субъектах до 17,5% в Тамбовской области. При этом в Санкт-Петербурге рост составит 14,6%, а в Москве — 15%.

Особое возмущение депутата вызвали так называемые предельные отклонения, разрешающие местным властям превышать установленные лимиты. В Ставропольском крае базовый рост в 22% может достичь 43,9%, а в Коми 15,3% превратятся в 30%.

Миронов настаивает на полном отказе от повышения тарифов, предлагая вместо этого заморозить их и расширить систему компенсаций для населения. Он предупреждает, что двойной удар по кошелькам граждан может привести к серьезным социальным последствиям, особенно в регионах с максимальными показателями роста.