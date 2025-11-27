Более 300 единиц техники и 500 солдат: НАТО меняет дислокацию сил у границ России. Армия США передислоцировала танки M1A2 Abrams и боевые машины Bradley на полигон Бемово-Писке в Польше. Развертывание проходит в рамках учений Amber Desire 25 и связано с переходом НАТО на бригадную структуру сил.

Американские бронетанковые подразделения усиливают присутствие на восточном фланге НАТО, сообщает интернет-издание Army Recognition. По железной дороге в Польшу прибыли танки Abrams и боевые машины Bradley. Переброску техники на полигон Бемово-Писке осуществили в рамках учений Amber Desire 25. Это одно из крупнейших перемещений бронетехники США в регионе с 2017 года. В операции задействовали более 500 солдат и около 300 единиц техники из состава 1-й пехотной дивизии.

Развертывание поддерживает переход НАТО от батальонных групп к бригадным соединениям. Новая структура FLF (Forward Land Forces) предусматривает заранее размещенные тяжелые подразделения, способные быстро реагировать на кризисы. Полковник Мэтью Келли, командир бронетанковой бригады, подтвердил интеграцию американских подразделений с силами НАТО в Польше. Учения Amber Desire 25 моделируют крупномасштабный кризис. Сценарий проверяет способность альянса быстро наращивать группировку в Восточной Европе. Железнодорожные перевозки остаются ключевым элементом мобильности.

Издание Army Recognition не скрывает, что нынешняя переброска танков M1A2 Abrams, боевых машин Bradley и другой бронетехники по железной дороге подтверждает способность США оперативно сосредотачивать силы вблизи Балтийского региона и Сувалкского коридора, т.е. непосредственно около границ России