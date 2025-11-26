В Москве заработала новая судостроительная верфь — первая за полвека. Здесь будут строить электрические суда для речных перевозок.

Столица снова строит корабли. После 50-летнего перерыва в Москве открыли современную судоверфь, где будут производить электрические суда.

На открытие приехали первые лица: мэр Собянин, вице-премьер Мантуров и помощник президента Патрушев. Причины появления верфи просты — водный транспорт в городе безнадежно устарел. Пока по реке курсируют новые электрические суда, большую часть флота составляют устаревшие катера с дизельными двигателями, которые сильно загрязняют воздух.

Предприятие построили за два года, выбрав площадку на Меловом мысу. Раньше здесь находилась коммунальная зона, а теперь выросли современные цеха площадью 23 тысячи квадратных метров.

Производственные мощности позволяют выпускать до 40 новых судов ежегодно. Еще больше — ремонтировать и обслуживать. При верфи уже работает конструкторское бюро, планируют наладить и выпуск батарей для судов.

Мантуров не скрывает амбиций: называет верфь самой современной в России и одной из лучших в Европе. Патрушев добавляет — электрические суда перспективны, и отступать с этого рынка нельзя. Проект рассчитан не только на Москву. Судна будут поставлять в другие регионы через лизинг и гранты.