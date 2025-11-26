Минтранс России разработал законопроект, позволяющий автоматически фиксировать нарушения при переходе железнодорожных путей. Идентифицировать нарушителей предложили с помощью биометрических данных, полученных с камер фото- и видеофиксации.

Переходить железнодорожные пути в неположенном месте может стать так же накладно, как и нарушать ПДД. Минтранс предлагает оснастить переходы камерами, которые по биометрии будут выявлять нарушителей и автоматически направлять данные для штрафов.

Инициатива министерства — прямой ответ на пугающую статистику. В прошлом году на железной дороге погибло 1176 человек, 87 из них — дети. Еще 468 человек получили травмы. За семь месяцев 2025 года цифры тоже тревожные: 580 погибших, 40 детей. При этом сейчас привлечь к ответственности за переход путей в неположенном месте можно только «с поличным», если человека поймает на месте сотрудник транспортной полиции.

Минтранс хочет работать по аналогии с системой фиксации нарушений на автодорогах. Камеры будут снимать переход через пути в неустановленном месте. Затем специальные средства на основе биометрических персональных данных — по сути, распознавания лица — идентифицируют личность нарушителя. В итоге постановление об административном правонарушении придет по почте автоматически.

Но здесь возникает юридическое препятствие. Для этого подхода нужно разрешить использование биометрии без согласия человека — прямо в целях привлечения его к административной ответственности. Такой нормы в законе «О персональных данных» сейчас нет. Минтранс уже подготовил поправки, которые должны ее установить. В ведомстве уверены: неотвратимость наказания за каждый проступок — лучшая мера профилактики.

Главный аргумент министерства: без вмешательства государства проблему не решить. Только автоматическая фиксация, по их мнению, сможет системно повлиять на поведение людей у железнодорожных путей и сократить количество трагедий.