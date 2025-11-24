В РФ утвердили новую стратегию дорожной безопасности, рассчитанную до 2030 года. Документ впервые закрепляет принцип, согласно которому система должна компенсировать человеческие ошибки. Основные изменения коснутся дорожной инфраструктуры, технических стандартов и работы с нарушителями.

Новая стратегия кардинально меняет сам подход к безопасности. Вместо ставки на запреты и штрафы — работа над причинами. Система должна компенсировать человеческий фактор, а не просто наказывать за ошибки. Это значит, что дороги станут интуитивно понятными. Водитель не должен гадать, почему на отличной трассе вдруг стоит знак «60». Логичная организация движения сама по себе дисциплинирует.

Особый фокус — на инфраструктуре. Речь не только о барьерах против встречного выезда или нестираемой разметке. Власти намерены массово внедрять умные светофоры и системы, которые предупредят о пешеходе раньше, чем водитель его увидит. Пилотные проекты уже работают в регионах-лидерах, таких как Татарстан.

Но самая сложная часть — работа с людьми. Для злостных нарушителей создадут цифровые профили. Анализировать будут всё, включая правонарушения, не связанные с вождением. Цель — выявлять рискованное поведение до того, как оно приведет к ДТП. Одновременно вводят экспресс-тесты на наркотики для водителей, а нейросети начнут фиксировать тех водителей, кто отвлекается во время движения на гаджеты.

Реализация стратегии рассчитана на поэтапное внедрение. Часть мер — например, установка дополнительных камер и барьеров — даст эффект в короткие сроки. Другие проекты, вроде массового переустройства дорожной сети или обновления автопарка, потребуют нескольких лет. Детальный план с конкретными мероприятиями и сроками правительство утвердит до 30 апреля, а общая реализация стратегии продлится до 2030 года с перспективой до 2036-го.