Архив создателя знаменитой скульптуры «Криптос», содержащий ключи к ее последнему неразгаданному посланию, продан на аукционе.

Три десятилетия эта медная скульптура у штаб-квартиры ЦРУ бросала вызов криптографам всего мира. Ее последняя тайна оказалась настолько ценной, что кто-то предпочел не разгадывать ее, а просто купить.

Джим Сэнборн создал «Криптос» в 1990 году. Произведение напоминает лист бумаги из факса, испещренный символами. Три из четырех зашифрованных сообщений на ней расшифровали. Но четвертый фрагмент, известный как K4, десятилетиями сопротивлялся всем попыткам.

Художник признается, что за последние двадцать лет получал сотни решений от энтузиастов. Он даже начал брать символические 50 долларов за проверку каждой версии. В итоге Сэнборн решил пойти другим путем — выставить свой архив на торги. Аукционный дом RR Auction из Бостона продал документы и схемы кодирования анонимному покупателю за 963 000 долларов.

При этом сама продажа едва не сорвалась. За пару месяцев до торгов два исследователя случайно нашли черновики Сэнборна в архивах Смитсоновского института. Художник парировал: они обнаружили текст, но не расшифровали его. У них не было ключа. Условия лота изменили — вместо секретов K4 продавали весь архив.

Победитель торгов получит не только бумаги. Он встретится с 80-летним Сэнборном лично, чтобы обсудить коды и художественный замысел. Художник надеется, что новый владелец сохранит интригу и продолжит диалог с сообществом охотников за загадками. Для самого Сэнборна это своеобразный способ передать эстафету.