PoZiTiv4iK
Сумма в $54,7 млн за картину сделала Фриду Кало рекордсменкой среди художниц
За пять минут торгов цена взлетела до небес, оставив позади предыдущий рекорд почти на $11 млн. Картина мексиканской художницы Фриды Кало "El sueño (La cama)" продана на аукционе Sotheby's за 54,7 миллиона долларов.

Мексиканская художница Фрида Кало снова вошла в историю — на этот раз благодаря рекордной цене за своё полотно. Аукционные торги за картину длились всего пять минут, но этого хватило для установления нового максимума.

Немецкое издание BILD сообщило в своем Телеграм-канале о новом рекорде. Два покупателя на аукционе Sotheby's активно боролись за работу Кало "El sueño (La cama)". В итоге один из них заплатил $54,7 миллиона.

Картина создана в 1940 году. На ней изображена спящая Кало в кровати с балдахином, а над ней парит скелет с ногами, обвязанными взрывчаткой и с цветами на груди. Этот образ символизирует постоянную близость смерти, но также надежду и жизненную силу.

Для самой художницы постель имела особое значение. После перенесенного полиомиелита и тяжелой автокатастрофы она надолго была прикована к кровати и именно там начала заниматься живописью.

Нынешняя цена выглядит особенно впечатляюще на фоне предыдущей продажи. В 1980 году эту же работу купили всего за $51 тысячу. За 44 года стоимость выросла более чем в тысячу раз.

Предыдущий рекорд среди художниц принадлежал американке Джорджии О'Киф. Ее работу "Jimson Weed/White Flower No. 1" продали в 2014 году за $44 млн. Кало превзошла этот результат сразу на 10,7 миллиона долларов.

#рекорд #аукцион #искусство #фрида кало #художницы
Источник: t.me
