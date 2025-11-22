В Приморском крае на развитие транспортной системы в этом году предусмотрели около 36 миллиардов рублей. Депутаты краевого парламента обсудили ход реализации программ по развитию дорожного хозяйства и пассажирских перевозок.

Приморские депутаты проверили, как осваивают крупную сумму, выделенную на транспортную отрасль. Речь идет о ₽36 млрд из краевой казны.

Финансирование транспортного комплекса в этом году увеличили на ₽8 млрд. Замминистра транспорта края Евгений Тимохов объяснил парламентариям: деньги осваивают постепенно, поскольку основные дорожные работы приходятся на осень.

Из общей суммы около ₽6 млрд направили муниципалитетам. На эти средства уже привели в порядок 12 километров местных дорог, еще на 181 километре поддерживают нормативное состояние.

До конца текущего года планируют отремонтировать более 230 километров региональных трасс и 16 мостов. Параллельно строят пять новых мостов — два уже открыли, три сдадут в ближайшие недели. Заработал после капремонта мост на трассе Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово. Новый участок дороги Владивосток – Находка – порт Восточный готов на 80%.

На пассажирские перевозки за девять месяцев потратили более ₽1,6 млрд. Самолеты выполнили 1,2 тысячи рейсов, перевезя 15 тысяч пассажиров. Вертолеты санитарной авиации совершили 160 вылетов. Электропоезда перевезли 4,7 миллиона человек по 91 маршруту.

Депутаты указали на проблемы: сокращение межмуниципальных маршрутов, необходимость ремонта мостов, нестабильная работа пунктов весового контроля. В крае установили восемь таких пунктов, но они часто простаивают. Джони Авдои, глава комитета по экономической политике, заявил, что вопрос возьмут на отдельный контроль. При этом он отметил — власти планомерно решают накопившиеся проблемы, выделяя значительные средства.