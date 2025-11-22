Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
36 миллиардов рублей направят на развитие транспорта, ремонт дорог и мостов Приморья
В Приморском крае на развитие транспортной системы в этом году предусмотрели около 36 миллиардов рублей. Депутаты краевого парламента обсудили ход реализации программ по развитию дорожного хозяйства и пассажирских перевозок.

Приморские депутаты проверили, как осваивают крупную сумму, выделенную на транспортную отрасль. Речь идет о ₽36 млрд из краевой казны.

Финансирование транспортного комплекса в этом году увеличили на ₽8 млрд. Замминистра транспорта края Евгений Тимохов объяснил парламентариям: деньги осваивают постепенно, поскольку основные дорожные работы приходятся на осень.

Из общей суммы около ₽6 млрд направили муниципалитетам. На эти средства уже привели в порядок 12 километров местных дорог, еще на 181 километре поддерживают нормативное состояние.

До конца текущего года планируют отремонтировать более 230 километров региональных трасс и 16 мостов. Параллельно строят пять новых мостов — два уже открыли, три сдадут в ближайшие недели. Заработал после капремонта мост на трассе Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово. Новый участок дороги Владивосток – Находка – порт Восточный готов на 80%.

На пассажирские перевозки за девять месяцев потратили более ₽1,6 млрд. Самолеты выполнили 1,2 тысячи рейсов, перевезя 15 тысяч пассажиров. Вертолеты санитарной авиации совершили 160 вылетов. Электропоезда перевезли 4,7 миллиона человек по 91 маршруту.

Депутаты указали на проблемы: сокращение межмуниципальных маршрутов, необходимость ремонта мостов, нестабильная работа пунктов весового контроля. В крае установили восемь таких пунктов, но они часто простаивают. Джони Авдои, глава комитета по экономической политике, заявил, что вопрос возьмут на отдельный контроль. При этом он отметил — власти планомерно решают накопившиеся проблемы, выделяя значительные средства.

#инфраструктура #бюджет #приморский край #дорожное хозяйство #транспортный комплекс
Источник: primpress.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия теряет второе место в мировом рейтинге экспорта оружия
5
The National Interest: российская гидроакустическая система «Гармония» сделает океаны «прозрачными»
+
Учёные определили точный момент засыпания мозга
+
Археологи обнаружили в Польше созданный 2300 лет назад трепанационный инструмент
+
В Дубае Су-57 во время полёта показал макеты ракет Х-58УШК и РВВ-МД
+
Poco F8 Pro оснастят 6,59-дюймовой AMOLED-панелью и 50-Мп перископическим телеобъективом
2
Ученые создали ткань с охлаждающим эффектом
+
Неизвестное интервью Стива Джобса 1996 года появилось на YouTube
+
Программисты негативно восприняли очередную попытку Microsoft прорекламировать ИИ-агентов в Windows
+
Германия впервые за 23 года представила новый танк собственного производства — Leopard 2A8
1
Комету 3I/ATLAS сегодня настигло выброшенное Солнцем мощное облако плазмы
+
Генетики идентифицировали ранее неизвестную жившую 8500 лет назад популяцию людей
+
На границе Румынии и Молдавии задержали грузовик с ПЗРК «Игла» и ПТРК «Корнет»
2
MLID: Проблемы в поставках памяти DDR5 будут продолжаться до декабря 2026 года
2
Китайский беспилотник манипулировал системой АЗН и выдал себя за британский истребитель Typhoon
+
Демонстрационный полёт индийского истребителя HAL Tejas на авиасалоне закончился падением самолёта
+
Ancient Origins: Уникальная статуэтка возрастом 12 000 лет найдена в Израиле
+
Bloomberg: Эсминец ВМС США преградил путь российскому танкеру в Венесуэлу
2
В Дубае впервые показали бомбу ВКС РФ для поражения подземных командных пунктов УПАБ-1500ТВ-Э
+
Цены на электроэнергию в Германии взлетели на 58% за один день
1

Популярные статьи

Kupikod, DeadP47 и серый рынок — как не стать жертвой мошенников и сохранить новогоднее настроение
1
Сегодня исполняется 20 лет Xbox 360 — ностальгия, факты и то, что забыли рассказать
+

Сейчас обсуждают

Миха Евсеев
21:29
Это гомно поддерживает твой царь с кремля, ты поддерживаешь царя. Жри что твой царь дает
Глава «АвтоВАЗа» допустил возможность новой индексации цен на автомобили Lada
Миха Евсеев
21:27
Он долбоеб, даже сейчас не берут его поделия
Глава «АвтоВАЗа» допустил возможность новой индексации цен на автомобили Lada
Dzhereli
21:18
Ага и все номера мошенников местных мобильных сетей.Не просто так отменили блокировку всех левых или неподтверждённых симок.
Профессор Гарварда Леб разочарован в пресс-конференции NASA по межзвездному объекту 3I/ATLAS
Сергей Анатолич
21:00
Ё маё, куда ж выше то? И так сейчас топовая Веста у нас стоит как Tesla Model Y в Китае.
Глава «АвтоВАЗа» допустил возможность новой индексации цен на автомобили Lada
Дмитрий Патрушев
20:58
Да, закройте уже это гомно! Проще с Германии привезти самому машину
Глава «АвтоВАЗа» допустил возможность новой индексации цен на автомобили Lada
Дмитрий Патрушев
20:29
Пипец... Ты в анабиозе что ли был? Так погугли.
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Александр Пономарев
20:17
программные - да они рядом не валялись и там 7.1 тоже в кашу - потому что звуковуха говенная УСБ
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Александр Пономарев
20:16
где сотни? видел только два сообщения, где один 3 процессора сжег подряд, другой два.. раздули шо пипец!
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Den Fed
20:06
Ожидается, что тестирование DDR6 будет завершено к 2026 году, а выход на рынок состоится в 2027 году. Что касается технических характеристик, DDR6 будет иметь базовую скорость передачи данных 8800 МТ/...
В Tom's Hardware провели сравнение DDR4 и DDR5 в рабочих задачах и гейминге
Den Fed
20:04
это же такой пустяк .... ну и материнку.
В Tom's Hardware провели сравнение DDR4 и DDR5 в рабочих задачах и гейминге
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter