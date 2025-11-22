Археологи обнаружили в северной Испании проломленный череп кантабрийского воина, погибшего во время римского завоевания.

Под завалами древней крепости в испанской провинции Паленсия археологи нашли не просто кости, а вещественное доказательство жестокой римской тактики устрашения. Череп местного воина пролежал в земле более двух тысяч лет, сохранив свидетельства его трагической гибели.

Раскопки на холме Ла-Лома ведут с 2020 года. Это место было укрепленным поселением камариков — одного из кантабрийских народов, которые отчаянно сопротивлялись римскому вторжению. Император Август бросил сюда лучшие легионы, чтобы покорить последние независимые кельтские территории Иберии.

Римляне подошли к делу методично. Они окружили крепость сетью укреплений — главным лагерем, вспомогательными постами и длинными оборонительными линиями. Основной штурм пришелся на северо-восточный вход, где археологи нашли массу свидетельств боя: наконечники стрел, гвозди от военных сапог-калиг, обломки мечей.

Именно здесь, под камнями обрушившейся стены, и лежал раздробленный череп. Его фрагменты разбросало по небольшому участку, и это совсем не было похоже на обычное захоронение — других костей скелета рядом не оказалось. Ученые провели радиоуглеродный анализ и исследовали ДНК. Результаты показали: череп принадлежал мужчине около сорока лет, типичному представителю местного населения железного века. Его генетическая линия R1b-DF27 веками существовала в северной Иберии. То есть перед нами защитник крепости, а не римский солдат.

Но самые интересные выводы ученые сделали, изучив характер повреждений. Череп разбили на множество осколков, однако рисунок переломов четко указывал, что кость была уже сухой, без мягких тканей. Значит, голова какое-то время провела на открытом воздухе. Добавляют картины следы выветривания — кость выцвела на солнце, покрылась мелкими трещинами. Есть даже признаки, что по черепу ходили ногами уже после того, как он высох.

Череп на месте, где он был обнаружен во время раскопок

Исходя из этого складывается следующая история. Римляне отрубили голову защитнику и выставили ее на всеобщее обозрение — возможно, насадили на кол или прикрепили к стене. Так они демонстрировали свою победу и запугивали оставшихся врагов. Потом голова упала или ее сняли, а когда римляне разрушали крепостные стены, череп завалило камнями.

Для науки эта находка особенно ценна. Кантабрийцы обычно кремировали умерших, поэтому целые скелеты этого периода — большая редкость. Череп из Ла-Ломы дает уникальную возможность изучить антропологию и генетику народа, который римляне считали одним из самых упорных своих противников.