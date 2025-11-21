Правительство РФ поддержало инициативу властей Югры по ремонту федеральной трассы Р-404 Тюмень–Сургут. Также обсуждается строительство третьего моста через Обь в Октябрьском районе стоимостью около 70 млрд рублей.

Федеральная трасса, связывающая Тюмень с Сургутом, наконец-то дождалась внимания властей. Ремонт дороги, о котором давно просили местные жители, получил поддержку на высшем уровне.

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел переговоры с вице-премьером Маратом Хуснуллиным на Транспортной неделе в Москве. Хуснуллин поддержал инициативу региона по приведению в нормативное состояние автодороги Р-404. Конкретные сроки работ пока не называют, но известно, что ремонт начнется в ближайшие годы.

В этом году округ уже установил рекорд по дорожным работам — отремонтировали 214 объектов общей протяженностью почти 318 км. Это на 34% больше, чем в прошлом году. Федеральное софинансирование этих работ превысило ₽8,5 млрд.

Отдельно обсудили перспективный проект — третий мост через Обь в Октябрьском районе. Его строительство оценено примерно в ₽70 млрд. Мост нужен для удобного доступа к арктическим территориям округа, особенно грузовому транспорту. Совет Федерации уже поддержал эту инициативу, но реализация потребует серьезного государственного участия.