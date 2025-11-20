Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Google DeepMind переманила из Boston Dynamics создателя танцующих роботов
Google DeepMind привлекла ключевого инженера Boston Dynamics к разработке робототехники. Аарон Сондерс, создатель знаменитых танцующих роботов, займется объединением аппаратных платформ с искусственным интеллектом Gemini.

В мире робототехники произошло ключевое назначение. Тот, кто создавал знаменитых танцующих и кувыркающихся роботов Boston Dynamics, теперь будет разрабатывать для них «мозги» в Google.

Популярный американский журнал wired.com сообщил: Аарон Сондерс (Aaron Saunder), бывший технический директор Boston Dynamics, присоединился к Google DeepMind в начале месяца. Он займет должность вице-президента по разработке оборудования. Сондерс известен работой над четвероногими роботами-собаками и гуманоидными машинами, способными на акробатические трюки.

Генеральный директор DeepMind Демис Хассабис (Demis Hassabis) видит в этом стратегический ход. Он хочет превратить модель Gemini в универсальную операционную систему для роботов. Принцип похож на Android в смартфонах: одно программное обеспечение для разных производителей железа.

«Мы создаем систему ИИ на базе Gemini, которая сможет работать с любыми конфигурациями тела», — пояснил Хассабис. Речь не только о гуманоидах, но и о других типах роботов.

На рынке робототехники сейчас настоящая гонка. Американские стартапы вроде Figure AI и Agility Robotics разрабатывают гуманоидов, Tesla планирует выпустить миллион роботов Optimus. Китайская Unitree уже обогнала Boston Dynamics по поставкам четвероногих систем.

При этом Хассабиса больше интересует программная часть. «Меня занимает мозговая составляющая», — говорит он. Мультимодальные возможности Gemini идеально подходят для управления роботами.

Найм Сондерса показывает: Google DeepMind намерена серьезно ускорить развитие робототехники. Компания объединяет экспертизу в области искусственного интеллекта с практическим опытом создания сложных роботизированных систем. Такой подход может изменить всю отрасль.

#робототехника #ии #gemini #boston dynamics #google deepmind
Источник: wired.com
