Это позволит Роскомнадзору блокировать такие материалы без суда и проведения следствия

Деструктивный контент в России могут приравнять к экстремистскому. Соответствующие поправки к закону «Об информации» сейчас обсуждают в Госдуме. Законодатели планируют впервые закрепить в законе само понятие деструктивного контента. Под этот термин могут подвести пропаганду насилия, суицидов, наркотиков, детской порнографии и ЛГБТ*-тематики. Зампред комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов подтвердил, что работа над формулировками уже идет.

Если инициативу примут, Роскомнадзор сможет блокировать контент в досудебном порядке. Это означает автоматическую блокировку, удаление материалов и возможное закрытие сайтов. Для распространителей такой информации предусмотрят административную и уголовную ответственность.

Юрист Ксения Грэнадерова поясняет: сейчас под "деструктивным" понимают огромный спектр информации — от оскорблений и призывов к опасным действиям до фейков о ЧС. Проблема в размытости формулировок: под ограничения может попасть что угодно. Эксперты видят риски. Управляющий партнер адвокатского бюро Сергей Узденский предупреждает: слишком широкое толкование может ограничить свободу слова. Есть и практическая опасность — запрещенный контент просто уйдет в закрытые чаты и мессенджеры.

Роскомнадзор сообщает о резком росте блокировок: за 10 месяцев нынешнего года ведомство удалило почти вдвое больше материалов, чем за тот же период прошлого года. Депутаты надеются внести предложения до конца года, но эксперты настаивают на тщательной проработке формулировок.

ЛГБТ* – движение признано экстремистским и запрещено в РФ