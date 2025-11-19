МВД России сообщает о новой схеме мошенников: они рассылают поддельные документы от имени ФСБ и Роскомнадзора.

Получить сообщение от ФСБ или Роскомнадзора — звучит пугающе. Именно на этом страхе и играют мошенники, запустившие новую схему обмана.

В МВД предупреждают: преступники массово рассылают поддельные документы от имени этих ведомств. Эти «официальные уведомления» содержат грубые ошибки — как стилистические, так и юридические. Злоумышленники используют официальную символику, но указывают неверные реквизиты.

Мошенники создают психологическое давление, угрожая получателям штрафами и уголовной ответственностью. Их цель — заставить человека установить вредоносное ПО или передать конфиденциальные данные. Специалисты МВД рекомендуют не поддаваться панике. Если вам пришло подобное сообщение, сохраните скриншоты и обратитесь в правоохранительные органы.

Настоящие ведомства никогда не направляют уведомления с угрозами через мессенджеры или email. Ранее депутат Антон Немкин уже предупреждал о новых схемах обмана, связанных с тарифами связи. Мошенники постоянно ищут способы выманить деньги, используя названия государственных структур.