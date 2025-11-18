Самарский металлургический завод направит 20 млрд рублей на строительство нового комплекса по выпуску алюминиевого проката. Его мощность составит 100 000 тонн в год.

Металлургический бизнес холдинга Михаила Шелкова расширяет производственные возможности. Речь идет о создании мощностей для выпуска востребованной продукции.

Самарский металлургический завод (СМЗ) планирует построить комплекс по выпуску алюминиевого проката мощностью 100 000 тонн в год. Общий объем инвестиций оценили в 20 млрд рублей. Основной источник финансирования — собственные средства компании, но предприятие также рассчитывает на государственную поддержку.

Новая линия будет специализироваться на производстве листового проката для алюминиевой упаковки. Часть продукции изготовят из вторичного сырья. Такой подход снижает себестоимость и соответствует трендам на экологичность. Основной объем продукции планируют поставлять российским клиентам, хотя возможен и экспорт в дружественные страны.