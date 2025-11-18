Стали известны московские зарплаты Деда Мороза и Снегурочки

Сезон приближающихся праздников принес не только ожидание чудес, но и вполне конкретные цифры в кошельки аниматоров. Столичный рынок труда демонстрирует резкий рост доходов для тех, кто готов создавать новогоднее настроение.

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» провели исследование и выяснили, что в ноябре и декабре наблюдается повышенная конкуренция за сотрудников в сфере праздничной анимации и зимнего досуга.

В результате был составлен рейтинг наиболее востребованных сезонных профессий, который возглавили актёры, исполняющие роли Деда Мороза и Снегурочки. Их зарплата в Москве может достигать 185 и 180 тысяч рублей в месяц соответственно.

Многие компании с радостью принимают на работу начинающих специалистов и готовы предоставить им возможность пройти обучение с нуля. Однако для того, чтобы успешно пройти собеседование и получить должность, необходимо обладать определенными качествами: обаянием, любовью к детям и готовностью работать в праздничные дни, включая новогоднюю ночь. Уровень дохода, предлагаемый в этой сфере, делает ее особенно привлекательной для студентов и творческих личностей.

Параллельно растет спрос на другие праздничные профессии. Упаковщикам подарков предлагают до 130 тысяч рублей в месяц. Актерам или ведущим новогодних шоу — до 74,8 тысячи. Открытие катков создало вакансии для спортивных аниматоров, водителей для заливки льда и билетных кассиров. Их зарплаты начинаются от 35 тысяч рублей.