Крупные производители компьютерной техники начали активно скупать модули памяти. Причина — ожидаемый дефицит, который может продлиться до 2027 года.

Отрасль производства компьютеров столкнулась с дефицитом оперативной памяти. Крупные сборщики ПК пытаются создать стратегические запасы, ожидая дальнейшего роста цен.

ASUS и MSI активно закупают потребительскую память на спотовом рынке. Издание DigiTimes характеризует их действия как "панические закупки". Проблема в цепочке поставок. Индустрия DRAM только что вышла из затяжного спада. Такие гиганты, как Samsung и SK hynix, ранее сократили производственные мощности. Теперь они не успевают нарастить выпуск под резко выросший спрос. На перенастройку производственных линий уйдут месяцы.

Основной драйвер — искусственный интеллект. Центры обработки данных скупают HBM-память для ИИ-вычислений. Спрос на серверные модули RDIMM также бьет рекорды. Потребительский сегмент оказался в конце очереди.

Для производителей ПК это настоящий кошмар. Запасов оперативной памяти у них осталось на считанные недели. В компании ASUS уже предупредили: если дефицит сохранится, цены на ноутбуки и компьютеры неизбежно вырастут.

Перспективы неутешительные. Аналитики прогнозируют, что дефицит сохранится как минимум до 2027 года. Производителям придется перестраивать логистику, а покупателям — привыкать к более высоким ценам на технику.