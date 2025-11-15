Сайт Конференция
Блоги
PoZiTiv4iK
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
Новая Lada Niva Sport стала одним из главных разочарований Московского автосалона. Посетители обнаружили под автомобилем следы коррозии и течь масла, а представители АвтоВАЗа отказались давать комментарии о качестве сборки.

Новый внедорожник Lada Niva Sport прибыл на Московское автошоу с ценником 1,7 млн рублей. Вместо демонстрации технологического прорыва компания показала машину с ржавыми деталями и техническими проблемами.

 

Журналисты Mash рассмотрели внедорожник внимательнее. Под днищем они обнаружили не только рыжие подтеки на болтах и приводах, но и полноценную лужу масла — редуктор явно тек. Двери закрывались с перекосом, что лишь дополняло картину.

При этом антикоррозийная обработка у производителя значится как дополнительная опция за отдельную плату. Представители бренда отказались комментировать ситуацию — сотрудница Lada, заметив камеру, просто ушла от общения.

Модель оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с., который дорабатывали специалисты Lada Sport. По словам представителя АвтоВАЗа Стаса Березия, за полгода продали 200 таких внедорожников. Много это или мало? Скорее всего – результат явно не впечатляющий.


Хочется отметить – удивляет отношение производителя к отбору и подготовке своих авто в качестве экспонатов на выставки.

#автоваз #lada niva sport #коррозия #ржавчина #московское автошоу
