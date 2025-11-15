Новая Lada Niva Sport стала одним из главных разочарований Московского автосалона. Посетители обнаружили под автомобилем следы коррозии и течь масла, а представители АвтоВАЗа отказались давать комментарии о качестве сборки.

Новый внедорожник Lada Niva Sport прибыл на Московское автошоу с ценником 1,7 млн рублей. Вместо демонстрации технологического прорыва компания показала машину с ржавыми деталями и техническими проблемами.

Журналисты Mash рассмотрели внедорожник внимательнее. Под днищем они обнаружили не только рыжие подтеки на болтах и приводах, но и полноценную лужу масла — редуктор явно тек. Двери закрывались с перекосом, что лишь дополняло картину.

При этом антикоррозийная обработка у производителя значится как дополнительная опция за отдельную плату. Представители бренда отказались комментировать ситуацию — сотрудница Lada, заметив камеру, просто ушла от общения.

Модель оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с., который дорабатывали специалисты Lada Sport. По словам представителя АвтоВАЗа Стаса Березия, за полгода продали 200 таких внедорожников. Много это или мало? Скорее всего – результат явно не впечатляющий.





Хочется отметить – удивляет отношение производителя к отбору и подготовке своих авто в качестве экспонатов на выставки.