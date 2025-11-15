Документ уточняет, как фиксировать активы, переводить их на специальные адреса и взаимодействовать с зарубежными биржами

Госдума одобрила во втором чтении проект, который приравнивает цифровую валюту к имуществу, для целей уголовного процесса. Это избавляет следствие от правового вакуума: теперь в протоколах придется фиксировать вид монеты, ее количество и адреса, а носители с ключами — хранить в опечатанном виде.

Если активы хранятся «на горячем» кошельке, следователь получает право переносить их на специальный адрес. Ко второму чтению уточнили: такой перевод допускается только при наличии технической возможности. Минюст напоминает, что работа с криптовалютой уже идет — через изъятие физических носителей холодных кошельков или фиксацию данных с горячих. Новый закон просто нормирует эту практику и добавляет требования к взаимодействию с зарубежными биржами.

Комитет Госдумы по финансовому рынку ранее поднимал вопрос оценки стоимости криптовалюты при конфискации. Минюст ответил: цену можно уточнять в любой момент, а арест ограничивают суммой предполагаемого ущерба. Закон заработает через десять дней после публикации, но полноценная работа начнется после утверждения Правительством РФ подзаконных правил.