Арктика преподнесла ученым сюрприз, который заставит переписать учебники по эволюции. На острове Шпицберген нашли свидетельства быстрого возрождения жизни после глобальной катастрофы.
В 2015 году археологи откопали на удаленном арктическом острове больше 30 000 зубов и костей. Весила эта коллекция свыше 800 килограммов. Среди находок — все что угодно: от мелкой рыбьей чешуи до костей гигантских морских рептилий.
Ученые из университетов Осло и Стокгольма потратили годы на изучение. Теперь они уверены: этим окаменелостям 249 миллионов лет. Они принадлежат существам, которые жили всего через три миллиона лет после "Великого вымирания" — самого масштабного в истории Земли.
Тогда, 252 миллиона лет назад, вулканическая активность уничтожила 90% морских видов. Долгое время считалось, что восстановление заняло около восьми миллионов лет. Новая находка эту теорию опровергает.
Изучение окаменелостей показало: уже через три миллиона лет в океане существовали сложные экосистемы с разнообразными хищниками и жертвами. Хищные морские рептилии разных размеров, земноводные, рыбы — вся эта система взаимодействующих организмов возникла гораздо раньше, чем думали палеонтологи. Среди окаменелостей есть кости ихтиозавров длиной от одного до пяти метров. Попадаются и необычные рептилии, которые только начали осваивать водную среду. По сути, ученые видят самый ранний этап адаптации сухопутных животных к морю.
Глобальный анализ подтвердил: это одно из самых богатых скоплений морских позвоночных того периода. Открытие позволяет предположить, что происхождение морских рептилий может быть еще древнее — возможно, они появились до массового вымирания.
Исследование опубликовано в журнале Science. Оно показывает: природа восстанавливается быстрее, чем мы предполагали. Даже после самой страшной катастрофы.