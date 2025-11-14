Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Находка на Шпицбергене возрастом 249 миллионов лет перевернула представления о скорости эволюции
Палеонтологи обнаружили на арктическом острове Шпицберген уникальное скопление окаменелостей возрастом 249 миллионов лет. Находка показывает, что морские экосистемы восстановились после массового вымирания всего за три миллиона лет. Это опровергает прежние теории о постепенном восстановлении жизни.

Арктика преподнесла ученым сюрприз, который заставит переписать учебники по эволюции. На острове Шпицберген нашли свидетельства быстрого возрождения жизни после глобальной катастрофы.

В 2015 году археологи откопали на удаленном арктическом острове больше 30 000 зубов и костей. Весила эта коллекция свыше 800 килограммов. Среди находок — все что угодно: от мелкой рыбьей чешуи до костей гигантских морских рептилий.

Ученые из университетов Осло и Стокгольма потратили годы на изучение. Теперь они уверены: этим окаменелостям 249 миллионов лет. Они принадлежат существам, которые жили всего через три миллиона лет после "Великого вымирания" — самого масштабного в истории Земли.

Тогда, 252 миллиона лет назад, вулканическая активность уничтожила 90% морских видов. Долгое время считалось, что восстановление заняло около восьми миллионов лет. Новая находка эту теорию опровергает.

Изучение окаменелостей показало: уже через три миллиона лет в океане существовали сложные экосистемы с разнообразными хищниками и жертвами. Хищные морские рептилии разных размеров, земноводные, рыбы — вся эта система взаимодействующих организмов возникла гораздо раньше, чем думали палеонтологи. Среди окаменелостей есть кости ихтиозавров длиной от одного до пяти метров. Попадаются и необычные рептилии, которые только начали осваивать водную среду. По сути, ученые видят самый ранний этап адаптации сухопутных животных к морю.

Глобальный анализ подтвердил: это одно из самых богатых скоплений морских позвоночных того периода. Открытие позволяет предположить, что происхождение морских рептилий может быть еще древнее — возможно, они появились до массового вымирания.

Исследование опубликовано в журнале Science. Оно показывает: природа восстанавливается быстрее, чем мы предполагали. Даже после самой страшной катастрофы.

#палеонтология #массовое вымирание #окаменелости #шпицберген #морские рептилии
Источник: phys.org
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индийская компания поставила ВС Индии более 500 напечатанных на 3D-принтере бункеров
+
Эксперт XDA-Developers: минимумом для игровых видеокарт должны стать 24 ГБ памяти
11
Valve представила новую домашнюю игровую консоль Steam Machine по конкурентоспособной цене
+
Valve объяснила своё решение оснастить консоль Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти
5
Street Fighter 6 официально больше не поддерживается на Windows 10
+
В Hardware Unboxed предупреждают о грядущем подорожании графических процессоров
1
Защищённые смартфоны серии RugOne Xever 7 становятся самым инновационным предложением от Ulefone
+
В PRO Hi-Tech протестировали игровой монитор MSI MAG 321UPX с панелью QD-OLED от компании Samsung
+
В сеть слили свежие кадры со съёмок сериала «Гарри Поттер» (Harry Potter)
1
В Японии опубликовали первые изображения повреждений корабля после атаки рельсотрона
+
При строительстве трассы в Швеции были обнаружены поселения эпохи викингов
+
AMD заявляет о более чем 70% приросте производительности и эффективности Zen 6 процессоров Venice
3
Зафиксирован новый случай выхода из строя процессора Ryzen 7 7800X3D на плате ASRock
2
Китай совершил исторический запуск первого в мире ториевого реактора
+
Эксперты назвали 5 топовых китайских смартфонов в качестве альтернативы устройствам Apple и Samsung
1
Минобороны США объявило о начале операции «Южное копьё» в Южной Америке
4
Reuters: Дональд Трамп возобновил работу федерального правительства США
+
Microsoft прикрыла популярный офлайн-способ пиратской активации Windows 10 и 11
3
В Испании ученые нашли причину тревожности в миндалевидном теле мозга и научились ее устранять
+
AMD официально представила бюджетный игровой процессор Ryzen 5 7500X3D
4

Популярные статьи

Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
98
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
14
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
21
Деградация фильмов ужасов на примере франшизы «Пятница 13-е»
3
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
70
Valve анонсировала игровой ПК Steam Machine, контроллер Steam Controller и VR-гарнитуру Steam Frame
6
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
15
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3

Сейчас обсуждают

Артем Удовиченко
20:57
Проблема что врам будет мало даже для 2к. Я в 7 ремейк финалки мог запускать только в 1080 на старой 2060s, в 2к фас падал раза в 4 и с дикими фризами было. Поэтому взял пока что 5060 Ти 16гб
Valve объяснила своё решение оснастить консоль Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти
Роман Кудлай
20:55
Как притянуть Linux к любой теме? Может есть мази какие-то, а то автор расчесал себе уже все А знаете почему убрали голосование за статьи? Это потому что сервер на динуксе и неправильно считал мат4мат...
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Bss Bss
20:45
"Иногда ПК с ним просто тухнет, а вентиляторы при этом продолжают вращаться. Как я понял, что проблема именно в процессоре, а не в материнской плате или оперативной памяти?" У меня такая же проблема ...
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
linux4ever
20:39
Конечно город может и есть, а вот только комментарии в игре "покажи город на границе мексики и сша" появляются постоянно.
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Александр Паваль
20:31
Кто то прется с Потера, а мне сказки уже не помогают.
В сеть слили свежие кадры со съёмок сериала «Гарри Поттер» (Harry Potter)
Александр Паваль
20:29
Разбомбить к чертям собачим, пока не продают Украине.
В Косово запустили серийное производство ударных БПЛА
Remarc
20:16
"а вплоть до 19 января 2038 года. Дата была выбрана неслучайно, поскольку она является предельной для многих старых компьютерных систем, которые из-за своих архитектурных ограничений просто не могут к...
Microsoft прикрыла популярный офлайн-способ пиратской активации Windows 10 и 11
Mallory
20:16
А вообще, реальный город с таким названием есть, почти 200 тысяч человек, так что можно в принципе и оставить так. UPD: Это так забавно, чимба минусит даже комментарии которые не про него, чисто потом...
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
Алексей
20:15
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
slikts
20:10
У "Ratiborus" уже давно есть активация ВСЕГО!
Microsoft прикрыла популярный офлайн-способ пиратской активации Windows 10 и 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter