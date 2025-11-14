Палеонтологи обнаружили на арктическом острове Шпицберген уникальное скопление окаменелостей возрастом 249 миллионов лет. Находка показывает, что морские экосистемы восстановились после массового вымирания всего за три миллиона лет. Это опровергает прежние теории о постепенном восстановлении жизни.

Арктика преподнесла ученым сюрприз, который заставит переписать учебники по эволюции. На острове Шпицберген нашли свидетельства быстрого возрождения жизни после глобальной катастрофы.

В 2015 году археологи откопали на удаленном арктическом острове больше 30 000 зубов и костей. Весила эта коллекция свыше 800 килограммов. Среди находок — все что угодно: от мелкой рыбьей чешуи до костей гигантских морских рептилий.

Ученые из университетов Осло и Стокгольма потратили годы на изучение. Теперь они уверены: этим окаменелостям 249 миллионов лет. Они принадлежат существам, которые жили всего через три миллиона лет после "Великого вымирания" — самого масштабного в истории Земли.

Тогда, 252 миллиона лет назад, вулканическая активность уничтожила 90% морских видов. Долгое время считалось, что восстановление заняло около восьми миллионов лет. Новая находка эту теорию опровергает.

Изучение окаменелостей показало: уже через три миллиона лет в океане существовали сложные экосистемы с разнообразными хищниками и жертвами. Хищные морские рептилии разных размеров, земноводные, рыбы — вся эта система взаимодействующих организмов возникла гораздо раньше, чем думали палеонтологи. Среди окаменелостей есть кости ихтиозавров длиной от одного до пяти метров. Попадаются и необычные рептилии, которые только начали осваивать водную среду. По сути, ученые видят самый ранний этап адаптации сухопутных животных к морю.

Глобальный анализ подтвердил: это одно из самых богатых скоплений морских позвоночных того периода. Открытие позволяет предположить, что происхождение морских рептилий может быть еще древнее — возможно, они появились до массового вымирания.