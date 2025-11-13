Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Ученые запечатлели рождение сверхновой в беспрецедентных деталях
Международная группа астрономов впервые зафиксировала момент, когда взрыв сверхновой прорвался сквозь поверхность звезды.

Ученым впервые удалось увидеть самую раннюю стадию взрыва сверхновой. Наблюдения за звездой SN 2024ggi показали, как ударная волна разрывает звезду изнутри.

Когда 10 апреля 2024 года обнаружили сверхновую в галактике NGC 3621, ученые сразу поняли — это редкий шанс. Звезда находилась всего в 22 миллионах световых лет, что по космическим меркам довольно близко. Ученые под руководством И Яна из Университета Цинхуа оперативно подали заявку на наблюдения.

Телескоп VLT в Чили начал наблюдать за сверхновой уже через 26 часов после ее обнаружения. Именно в этот короткий период можно было увидеть, как вещество, разогнанное взрывом, прорывается сквозь поверхность звезды.

Ученые применили метод спектрополяриметрии, который позволяет определять форму объектов, слишком маленьких для прямого наблюдения. Данные показали, что первоначальный выброс имел форму оливы с четкой осевой симметрией. По мере расширения форма взрыва менялась, но ось симметрии сохранялась.


Изучаемая звезда представляла собой красный сверхгигант массой в 12-15 раз больше Солнца. Такие объекты заканчивают жизнь мощными взрывами, когда в их ядре заканчивается топливо. Нарушается баланс между гравитацией и давлением синтеза — звезда коллапсирует, создавая ударную волну, которая разрывает ее изнутри.

Полученные данные уже позволяют исключить некоторые модели сверхновых и уточнить физику звездных взрывов. Открытие подтверждает, что многие массивные звезды взрываются с выраженной осевой симметрией.

#астрономия #звезды #сверхновая #взрыв звезды
Источник: scitechdaily.com
