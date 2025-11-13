Воздушные силы КСИР провели испытания двигателя беспилотника Shahed 161 на специализированной выставке.

Иранские военные продемонстрировали возможности нового беспилотного комплекса. На выставке достижений КСИР состоялись испытания двигателя дрона Shahed 161.

Беспилотник способен выполнять различные задачи — от разведки до нанесения ударов. Его конструкция позволяет нести две бомбы массой до 50 кг каждая, а также оптическое оборудование для наблюдения.

Технические характеристики демонстрируют серьезные возможности: дальность действия 150 км, высота полета до 8000 метров, автономность до 2 часов. Крейсерская скорость достигает 135 км/ч при взлетной массе 170 кг.

Особенность запуска — использование автомобильной пусковой установки. При этом способ возвращения дрона на базу остается нераскрытым. Конструкция предполагает многоразовое использование, но детали посадки не уточняются.

Эксперты отмечают, что Shahed 161 предназначен для патрулирования приграничных территорий и ведения разведки. Его поступление на вооружение Аэрокосмических сил КСИР уже началось.

Иранские наблюдатели не исключают возможность поставок этих беспилотников зарубежным партнерам, включая Россию. Аппарат может представлять интерес для применения в зонах боевых действий благодаря сочетанию разведывательных и ударных функций.