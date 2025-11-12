На Земле наблюдается экстремально сильная магнитная буря, почти достигшая максимального уровня G5.

Солнце сегодня преподнесло крайне неприятный сюрприз: вместо слабой магнитной бури, которую ожидали специалисты, на Землю обрушилось явление планетарного масштаба.

Текущий уровень возмущений достиг G4.66 — всего треть балла не хватает до максимального показателя G5. При этом ночью должны были прийти лишь первые, самые слабые возмущения. Основной удар прогнозировали на середину суток.

Объяснение нашли в поведении плазменных облаков. Последний выброс от вчерашней вспышки X5.1, самой мощной в этом году, догнал более медленные облака. Он толкает их перед собой, резко увеличивая температуру и плотность плазмы. Получился своего рода космический «дорожный затор» с усиленным эффектом.

Ситуацию осложняют проблемы с измерительной техникой. Аппарат DSCOVR, который заменил вышедший из строя ACE, работает нестабильно и передает искаженные данные. Из обрывочной информации ясно одно: плотность плазмы и значения магнитной индукции вокруг Земли в десятки раз превышают норму.

Ученые надеются, что экстремальные параметры характерны лишь для фронтальных структур. Есть шанс, что интенсивность воздействия немного снизится до подхода основного удара. Но точных прогнозов нет — современные модели не справляются с расчетами таких экстремальных событий.

Остается ждать развития событий в течение суток. При этом специалисты не исключают новых сюрпризов от разгулявшейся солнечной активности.