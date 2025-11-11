Еврокомиссия планирует создать собственную разведывательную службу. Руководить новой структурой будет председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Брюссель намерен серьезно усилить свои возможности в сфере разведки. По данным Financial Times, при Еврокомиссии появится новая служба, которую лично возглавит Урсула фон дер Ляйен.

Новое подразделение создадут при генеральном секретариате Еврокомиссии. Его главная задача — собирать разведданные для их совместного использования. Набирать сотрудников планируют прямо из действующих разведсообществ стран ЕС. Один из источников FT пояснил логику: национальные спецслужбы и сама Комиссия обладают разной информацией, и теперь нужен эффективный способ ее объединять.

При этом инициатива уже столкнулась со скрытым сопротивлением. Чиновники дипломатической службы ЕС, в чьем ведении находится действующий Центр разведки, опасаются конкуренции. Они видят риск, что новая структура будет дублировать их функции и в итоге перетянет на себя полномочия.

Критики есть и среди самих стран-членов ЕС. Некоторые из них могут не согласиться на передачу дополнительных разведывательных полномочий Брюсселю. Концепцию службы пока только разрабатывают, а конкретные сроки создания не установлены.