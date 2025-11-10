С 2026 года максимальные выплаты по больничным листам в России вырастут на 1150 рублей в день.

Россиян ждет постепенное увеличение выплат по временной нетрудоспособности. Социальный фонд России опубликовал график роста максимальных сумм на ближайшие три года.

В следующем году потолок дневного пособия поднимется с нынешних 5674 до 6827 рублей. Дальше — больше: в 2027-м можно будет получать до 7860 рублей за каждый день болезни, а в 2028-м — уже 8489 рублей. Такой рост фонд объясняет плановым увеличением предельной базы для страховых взносов.

При этом фонд напоминает об одном важном ограничении. Если вы работаете по совместительству и открыли больничный по основному месту работы, но продолжаете трудиться на дополнительной работе и получать за это деньги, то пособие вам не выплатят. В фонде считают, что иначе это может стимулировать злоупотребления.

Все данные о больничных теперь автоматически передаются на портал госуслуг. Там можно отслеживать и открытие листка нетрудоспособности, и процесс перечисления выплат.