Американские военные превращают Перл-Харбор в первую базу ВМС с гиперзвуковым оружием.

Знаменитая военная гавань на Гавайях готовится стать полигоном для новых технологий. Перл-Харбор превратят в основной узел для гиперзвуковых систем ВМС США.

Три эсминца класса Zumwalt и несколько подлодок Virginia получат гиперзвуковые ракеты Conventional Prompt Strike. Эти корабли соберут в одной точке — объединенной базе Перл-Харбор-Хикэм. Зачем? Чтобы сократить время реакции на возможные угрозы в Южно-Китайском море и рядом с Тайванем. Вместо нескольких дней перехода — несколько часов.

Но здесь есть проблема. Каждый эсминец возьмет на борт всего 12 гиперзвуковых ракет, отмечают американские эксперты. Отставной контр-адмирал Джо Сестак называет переброску умным ходом, однако предупреждает: 36 ракет на три эсминца — капля в море для реального конфликта. «Вторжение этим не остановишь», — прямо говорит он.

Эсминцы Zumwalt изначально проектировали с заделом на будущее. Их корпуса-невидимки и мощные энергосистемы как раз подходят для гиперзвукового оружия. Инженеры ВМС США давно хотели найти этим футуристичным кораблям достойное применение.

Инфраструктуру базы уже модернизируют — укрепляют причалы, ставят новые электросистемы. Основные работы планируют закончить к 2028 году. Полностью укомплектовать базу кораблями с CPS должны к 2030-му.