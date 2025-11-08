Свыше половины туристов из России предпочитают покупать местные сим-карты или оформлять eSIM во время зарубежных поездок.

Доступ в интернет стал для путешественников таким же необходимым, как паспорт или билет. Новые данные показывают, как россияне решают эту задачу за границей, и старые методы явно теряют популярность.

Подавляющее большинство туристов — 93% — признаются, что им критически важен выход в сеть сразу после прилета. Оказывается, 54% опрошенных нашли более практичную альтернативу дорогому роумингу. Они просто покупают локальную сим-карту на месте или заранее активируют цифровую eSIM.

Где это особенно актуально? Чаще всего eSIM оформляют для поездок в Турцию и Китай. В лидерах также ОАЭ, Таиланд и Япония.

Что касается трафика, здесь царит прагматизм. Почти каждый четвертый заказывает ровно один гигабайт. Безлимитные тарифы берут чуть больше 15% туристов, и пакет на 2 Гб — еще 15%. Цифры показывают, что люди научились точно рассчитывать свои потребности.