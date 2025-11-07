Китай официально ввел в строй третий авианосец — «Фуцзянь». Это первое судно ВМС Китая с электромагнитной катапультой и водоизмещением более 80 тысяч тонн.

«Фуцзянь» строили восемь лет — от первых секций на шанхайской верфи до выхода в море. Теперь он стал флагманом нового поколения китайского флота.

Авианосец с бортовым номером 18 официально вошел в состав ВМС Китая 5 ноября. Торжественная церемония состоялась на базе Санья в Южно-Китайском море. Новый корабль, названный в честь провинции напротив Тайваня, передали под командование Южного театра НОАК.

«Фуцзянь» — первый китайский суперавианосец с электромагнитной катапультой, аналогичной американской системе EMALS. До этого подобной технологией обладали только ВМС США. Судно стало третьим авианосцем Китая после «Ляонина» и «Шаньдуна» и крупнейшим в истории Поднебесной: его водоизмещение превышает 80 тысяч тонн.

На борту разместят обновленное авиакрыло — истребители J-15T, палубный J-35 и самолет раннего предупреждения KJ-600. Такое сочетание должно заметно увеличить радиус действий и возможности китайской палубной авиации.

Пока корабль продолжает испытания, в том числе по электромагнитному запуску самолетов. В дальнейшем он должен стать не только боевой единицей, но и учебной платформой для подготовки будущих экипажей ВМС Китая.