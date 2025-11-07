В наукограде Кольцово под Новосибирском планируют построить современную школу стоимостью более 3 млрд рублей.

Наукоград Кольцово усиливает образовательную инфраструктуру. Вместе с крупнейшим в России синхротроном здесь появится школа с необычным оснащением.

Мэр Кольцово Николай Красников объявил о планах строительства четвертой школы в наукограде. Сметная стоимость превысит 3 млрд рублей. По его словам, учреждение будет соответствовать современным стандартам — с технопарками, коворкинг-зонами, спортивными залами и бассейном.

Школа войдет в программу развития социальной инфраструктуры вокруг строящегося синхротрона СКИФ. Параллельно планируют возвести конгресс-холл для международных научных мероприятий, медицинский центр на 350 коек и новое здание полиции.

Кольцово сохраняет статус одного из самых комфортных наукоградов. Вместе с подмосковной Дубной он лидирует в рейтинге по качеству жизни. Задача — не просто удержаться на позициях, но и поднять планку, подчеркивает Красников.

При населении всего 21 тысяча человек и территории 1,9 тыс. га Кольцово входит в десятку лучших по качеству городской среды. Строительство синхротрона СКИФ — мегасайенс-проекта в области фундаментальной науки — требует соответствующего развития социальной инфраструктуры. Новая школа должна стать ее важным элементом.