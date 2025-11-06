Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Geely перестала ввозить новые автомобили в Россию
Geely больше не поставляет в Россию автомобили 2025 года выпуска. На сайте компании остались только машины прошлогоднего производства — от Emgrand до Coolray.

Поставки машин марки Geely в Россию, судя по официальному сайту компании, остановлены. В каталоге больше нет автомобилей выпущенных в этом году — остались только модели прошлого года, включая Emgrand, Preface и Coolray.

Дилеры подтверждают, что новые партии пока не поступают, продажи идут за счет складских запасов. Даже электрокроссовер EX5, недавно представленный на рынке, доступен лишь в версии 2024.

Причины такой ситуации официально не названы. По данным источников отрасли, компания может корректировать логистику и адаптировать модельный ряд под рынок РФ. Некоторые эксперты не исключают, что Geely готовится к ребрендингу или переходу на локальную сборку в нашей стране под другими марками.

#россия #авто #geely #поставки
Источник: 32cars.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter