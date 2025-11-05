Астрономы обнаружили каменистую планету в обитаемой зоне звезды всего в 20 световых годах от нас. GJ 251 c стала главным кандидатом для поиска признаков жизни.

Представьте планету в четыре раза массивнее Земли, где может быть вода и атмосфера. Теперь представьте, что она совсем рядом по космическим меркам. И – её уже нашли.

GJ 251 крутится вокруг красного карлика в 20 световых годах от нас. Это не просто очередная экзопланета. Ученые два десятилетия собирали данные, чтобы вычленить ее сигнал из звездного шума.

Прибор HPF в техасской обсерватории — вот что помогло. Специальный спектрограф, созданный для одного: искать планеты в зонах, где не слишком жарко и не слишком холодно. Та самая зона Златовласки. Там вода может оставаться жидкой.

Метод известен как «метод колебания». Планета своей гравитацией слегка раскачивает звезду. Это колебание можно поймать по смещению света. С GJ 251 вышла заминка — у звезды уже находили одну планету с 14-дневной орбитой. Сигнал второй, более мощный и с периодом в 54 дня, долго прятался в данных. Потребовались новые наблюдения и второй спектрометр NEID в Аризоне для перепроверки.

Самое сложное в такой «охоте» — отличить настоящую планету от активности самой звезды. Пятна на ее поверхности, вспышки. Все это создает помехи, которые маскируются под планетные сигналы. Ученым пришлось применять сложные компьютерные модели, анализируя изменения в свете на разных длинах волн.

Что дальше? Эту суперземлю нельзя разглядеть в деталях сегодня. Но следующее поколение телескопов — 30-метровых гигантов — сможет проанализировать ее атмосферу. Искать в ней биохимические следы и намеки на возможные формы жизни.

Пока же GJ 251 c — это многообещающая цель в списке. Близкая, каменистая и находящаяся в нужном месте. Такие находки — именно то, ради чего астрономы годами апгрейдят спектрографы и строят новые обсерватории.