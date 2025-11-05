Совокупная выручка быстрорастущих FMCG-сетей в первом полугодии — 525 млрд рублей. Годовой рост составил почти 59%, но это заметное замедление по сравнению с прошлым годом. Главная причина — потребители стали больше экономить.

Российский ритейл столкнулся с новой реальностью. Если раньше сети росли как на дрожжах, то теперь им приходится считать каждого покупателя. Даже лидеры рынка чувствуют охлаждение.

Выручка 11 самых быстрорастущих FMCG-сетей в январе-июне подскочила на 58,74% в годовом выражении. Сумма составила 525 млрд рублей. Цифра кажется огромной, но здесь есть важный нюанс: годом ранее рост был почти на 10 процентных пунктов выше.

Эту тенденцию подтверждают и данные по отдельным компаниям. Сеть «Чижик», лидер по темпам роста, в первом полугодии увеличила оборот на 89,3%. Однако уже в третьем квартале ее темпы упали до 65,3%. «Яндекс Лавка» также демонстрирует замедление.

Причина проста — люди начали серьезно экономить. Покупатели переходят на сберегательную модель поведения. В Х5 Group отмечают, что физические продажи в этом году могут вырасти всего на 2% против 6-7% в прошлом.

В этих условиях выигрывают жесткие дискаунтеры. По словам Станислава Богданова из Ассоциации компаний розничной торговли, они растут в два с половиной раза быстрее других форматов. «Чижик», Smart, «Победа» — эти сети становятся точками притяжения для рационализирующих траты покупателей.

Но и у дискаунтеров начинаются проблемы. Открывать новые магазины становится все дороже. Алексей Ванчугов из «Ванчугов и партнеры» считает, что активная фаза роста FMCG-ритейлеров уже пройдена. В будущем их выручка вряд ли будет увеличиваться больше чем на 10-20% в год.

Сети ищут выход. «Яндекс Лавка» делает ставку на региональную экспансию через франшизу и высокомаржинальные категории вроде цветов и аптечных товаров. Ozon развивает инфраструктуру для экспресс-доставки.