Еврокомиссия представила доклад о расширении ЕС, где назвала реальных кандидатов на вступление к 2030 году.

Евросоюз определился со сроками и кандидатами на следующее расширение. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что четыре страны имеют реальные шансы войти в сообщество до 2030 года.

На пресс-конференции в Брюсселе Каллас представила ежегодный доклад о расширении. Она назвала 2030 год «реалистичной целью» для новых членов. В приоритетном списке — Украина, Молдавия, Албания и Черногория. Для Киева членство в ЕС должно стать, по словам комиссара, «важной гарантией безопасности».

Но между решением и реальностью — пропасть. Формальное согласие на переговоры с Украиной и Молдавией приняли еще в 2024 году. Однако Венгрия блокирует старт переговоров по всем более чем 30 разделам. Причина — права венгерского меньшинства на Украине.

Исторически переговоры о вступлении тянутся десятилетиями. Северная Македония ждет с 2012 года, Турция — больше 20 лет. Брюссель хочет ускорить процесс, но механизм требует единогласия всех членов ЕС.

Украина и Молдавия идут в одной связке — их переговорные процессы синхронизированы. Пока не стартуют переговоры с Киевом, не начнутся и с Кишиневом. При этом Молдавия надеется завершить все к 2028 году.

Еврокомиссия отмечает прогресс Украины в реформах, но критикует коррупцию и нарушения в тюрьмах. Молдавию хвалят за интеграцию в энергорынок ЕС, которая должна завершиться к 2027 году.

С Грузией ситуация иная. С декабря 2024 года ее считают кандидатом лишь номинально. В Брюсселе требуют полной смены политического курса и грозят новыми визовыми ограничениями уже в ноябре.

Остальным кандидатам — Сербии, Боснии и Герцеговине, Косову, Северной Македонии и Турции — указали на необходимость реформ. Белграду отдельно напомнили о необходимости разрыва с Россией и признания Косова.

Каллас называет расширение элементом безопасности ЕС. Но внутренние разногласия и сложные требования могут растянуть процесс на годы. Очевидно одно: путь в Евросюз для всех стран становится все более извилистым.