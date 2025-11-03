Производители оперативной памяти приостановили прием новых заказов на модули DDR. Причиной стал рекордный рост цен на чипы DRAM, которые с начала года подорожали на 172%.

Мировой рынок компьютерных комплектующих столкнулся с новым кризисом. Вслед за видеокартами волна дефицита накрыла оперативную память.

Samsung, крупнейший производитель DRAM, первым остановил контрактное ценообразование на DDR5. Другие компании готовятся сделать то же самое. Ситуация выглядит серьезной — спотовые цены на чипы DDR5 16 Гбит всего за месяц выросли почти в два раза, достигнув $15,5.

Корень проблемы в искусственном интеллекте. Индустрия ИИ поглощает практически все производственные мощности. Гиганты вроде Samsung, Micron и SK hynix массово переключаются на выпуск памяти HBM для систем искусственного интеллекта. Попутно они наращивают производство DDR5, который тоже используют крупные облачные провайдеры.

Обычные покупатели остаются с носом. Розничные цены на модули Corsair и Adata уже выросли на 20-40% всего за несколько недель. Производители открыто говорят о проблемах с поставками.

Аналитики ждут ухудшения ситуации. Ограничения предложения сохранятся как минимум до первого квартала 2026 года. У операторов ИИ длинные контракты с поставщиками, так что переключиться обратно на нужды рядовых пользователей быстро не получится.