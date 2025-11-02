Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла обозначил неожиданную проблему. Парадокс: склады забиты мощнейшими GPU, но использовать их негде — банально не хватает электричества и готовых дата-центров.

Гонка за искусственным интеллектом уперлась в предельно материальную проблему — электричество и готовые дата-центры. Оказывается, можно иметь столько чипов, что их просто некуда подключить.

Сатья Наделла в подкасте BG2 прямо заявил: проблема уже не в дефиците чипов, а в их избытке. Точнее, в невозможности этот избыток использовать. «У меня нет тёплых корпусов, к которым можно подключиться», — пояснил он. На языке инженеров это означает готовые к работе серверные стойки с подведенным питанием и охлаждением. Именно их и не хватает.





Этот вывод Наделлы ставит под сомнение оптимистичный прогноз главы NVIDIA. Тот ранее заявлял, что избытка мощностей не случится еще как минимум 2-3 года. Но для Microsoft этот избыток уже наступил. Правда, выглядит он не как кризис перепроизводства, а как кризис неспособности потреблять.

Наделла намекнул, что не хочет покупать у NVIDIA чипы «старше одного поколения». Причина проста — каждое новое поколение стоек NVIDIA ведет к скачку энергопотребления. Ожидается, что TDP стоек увеличится в 100 раз при переходе от Ampere к решениям Kyber. Компании просто не успевают масштабировать энергоинфраструктуру под такие аппетиты.

Спрос в краткосрочной перспективе стал непредсказуемым. Он зависит не от поставок чипов, а от скорости развития энергосетей. В итоге склады Microsoft забиты GPU, которые лежат мертвым грузом.