Россияне все чаще отказываются от одежды, обуви и товаров для дома, а свободные деньги предпочитают держать на депозитах.

К началу 2025 года многие россияне сделали выбор не в пользу новых покупок, а в пользу накоплений. Это решение затронуло целую отрасль: крупнейшие магазины одежды, обуви и товаров для дома подводят итоги первого квартала с минусами в бухгалтерии. Количество проданных товаров падает, средний чек едва успевает за инфляцией, а в торговых центрах снова появляются пустующие витрины.

По данным «Платформы ОФД», в январе—марте 2025 года число покупок одежды и обуви сократилось на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средний чек вырос всего на 3% — до ₽3400, при этом инфляция за тот же период составила более 10%. Это означает, что реальные расходы покупателей на непродовольственные товары снижаются.

Те, кто раньше тратил на гардероб или интерьер, теперь все чаще оставляют деньги на банковских вкладах. Объем накоплений россиян достиг рекордных ₽57,9 трлн. На фоне растущей финансовой осторожности потребителей торговля теряет опору.

Финансовые показатели крупных сетей подтверждают тенденцию. По прогнозу Союза торговых центров России, около половины крупнейших непродовольственных ритейлеров могут закончить год с убытками. Например, обувная сеть Kari может потерять ₽6,4 млрд — это в двадцать раз больше ее убытка годом ранее. Убытки сети «Спортмастер» могут вырасти до ₽12,2 млрд, у бренда «Твое» — до ₽1,4 млрд, у «Подружки» — до ₽1,7 млрд.

Проблемы затрагивают и тех, кто еще недавно демонстрировал стабильный рост. Сеть Hoff, показавшая прибыль в ₽191 млн в 2024 году, а теперь рискует уйти в минус на ₽1,3 млрд. Ostin, заработавший ₽2,6 млрд годом ранее, может получить убыток в ₽458 млн. Даже Familia, чей бизнес всегда опирался на формат разумной экономии, ожидает снижение прибыли с ₽1,9 млрд до ₽11 млн.

Руководители некоторых компаний настаивают, что текущие прогнозы не учитывают сезонных факторов и структурные изменения на рынке. В Hoff, к примеру, отмечают, что работают в рамках запланированной модели, несмотря на замедление роста. Тем не менее, общий фон для розничной торговли остается напряженным.

Дополнительное давление создает переток покупателей в онлайн. В 2024 году, по данным Infoline, объем интернет-торговли вырос на 37% и достиг ₽11,3 трлн. Для офлайн-ритейла это означает рост конкуренции, снижение трафика и новые издержки.

Падение продаж и смена потребительского поведения напрямую отражаются на арендаторах торговых центров. Многие ритейлеры уже ищут пути снижения арендных ставок или подумывают о закрытии точек. По информации компании Nikoliers, в первом квартале 2025 года вакантность в московских торговых центрах выросла до 7,4%. Если тенденция сохранится, доля пустующих площадей может увеличиться.

В результате торговые центры теряют арендаторов, а торговые сети — покупателей. Поведение потребителей меняется: вместо новых туфель или платья — вклад под проценты. Шопинг уходит на второй план, уступая место осторожности.