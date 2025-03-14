Прибалтийские страны сталкиваются с резким увеличением цен на электроэнергию после выхода из энергетического кольца БРЭЛЛ.

Прибалтийские страны, стремясь к энергетической независимости, сделали шаг, который обернулся серьезными последствиями. Выход из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва и Латвия) в феврале 2025 года стал символом отказа от российской электроэнергии, но вместо ожидаемого улучшения ситуации цены на электричество резко возросли.

10 марта в Национальном музее Литвы в Вильнюсе прошла церемония, на которой представители госкомпании Litgrid подарили музею кусок кабеля длиной четыре метра. Это было символом окончания участия Прибалтики в БРЭЛЛ. Однако радость от этого события быстро омрачилась резким ростом цен на электроэнергию. С момента выхода из кольца, средняя цена на оптовом рынке Nord Pool увеличилась с €62 до €200 за мегаватт, а в отдельные дни даже достигала €270.

Предприятия, такие как эстонская Estonian Cell, крупнейший потребитель электроэнергии в стране, были вынуждены приостановить работу из-за непосильных цен. В то время как власти уверяют, что рост цен не связан с выходом из БРЭЛЛ, многие граждане выражают недовольство. Чиновники объясняют ситуацию сочетанием факторов: холодной зимой, повышением цен на газ и уменьшением выработки ветровой энергии.

Тем не менее, факты говорят о другом. Например, в Польше и Германии в феврале цены на электроэнергию были значительно ниже, чем в Прибалтике. В Литве, по данным Litgrid, в феврале средняя цена составила €152,3 за мегаватт-час, что на 70% выше, чем в январе. Это увеличение цен связано с ростом потребления и сокращением выработки ветровой энергии, что вынуждает прибалтов обращаться к более дорогим источникам энергии.

Специалисты предупреждают о необходимости следить за колебаниями цен на энергетической бирже Nord Pool, чтобы избежать максимальных затрат. В условиях резкого роста цен компании рекомендуют сокращать потребление в часы, когда тарифы достигают пиковых значений.

На фоне этих изменений, литовский президент Алар Карис призвал Евросоюз к введению полного эмбарго на торговлю с Россией. Политические решения, похоже, оказались важнее экономических реалий. Глава Litgrid, Рокас Масюлис, отметил, что в ближайшие пять лет Литве потребуется инвестировать €2 миллиарда в свои электросети, чтобы обеспечить необходимую стабильность.

Ситуация усугубляется повреждением линии EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, что ограничивает импорт более дешевой электроэнергии. Ремонт может затянуться до августа. Однако основная проблема заключается в том, что Прибалтика не способна полностью обеспечить свои энергопотребности самостоятельно. Регион может покрыть лишь 70% своих нужд, остальное приходится закупать за границей.

В феврале, когда солнечной энергии было недостаточно, а ветры дули редко, цены на газ возросли, что ещё больше повлияло на тарифы. Председатель литовского Национального совета по регулированию энергетики Ренатас Поцюс указал на нехватку генерирующих мощностей, что в конечном итоге отражается на счетах потребителей. Эстонская энергетическая компания Baltic Energy Partners также отметила, что на рынке недостаточно участников, что приводит к резким колебаниям цен.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, комментируя ситуацию, подчеркнул, что рост цен якобы не связан с выходом из БРЭЛЛ. Он сослался на влияние холодной погоды и ограниченные межсоединения. Однако, по мнению экспертов, дополнительные расходы на поддержание резервных мощностей, возникшие после синхронизации с энергосетями ЕС, также ложатся на плечи потребителей.

1 марта произошло первое серьезное отключение электроэнергии в Эстонии после выхода из БРЭЛЛ. Почти половина жителей города Курессааре осталась без света на целые сутки. Причиной стали короткие замыкания в подземных линиях электропередачи. Ранее подобные инциденты можно было предотвратить благодаря резервным мощностям, которые теперь недоступны.

Жители Таллина также ощутили последствия роста цен, получив счета за электроэнергию, которые на 65% превышали январские. Эта ситуация вызывает недовольство местного населения и вызывает сомнение в эффективности политических решений, принятых для достижения энергетической независимости.