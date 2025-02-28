PLAYERUNKNOWN Productions представила первый геймплейный трейлер своей новой однопользовательской игры Prologue: Go Wayback. Игра выйдет в раннем доступе, вероятно, этим летом.

Разработчик PLAYERUNKNOWN Productions, известный своими проектами в жанре игр на выживание, анонсировал новую игру Prologue: Go Wayback. Информация о ней уже появилась на Steam. В отличие от предыдущих работ, этот проект сосредоточится на одиночном игровом опыте в открытом мире, где игрокам предстоит выживать в суровых условиях.

Геймеры окажутся в обширном, диком ландшафте, вооруженные лишь старой картой и базовыми инструментами. Главная задача — добраться до метеостанции, но путь к цели зависит от выбора каждого игрока. Мир игры динамичен: погода может резко измениться, и игрокам придется адаптироваться к жестким штормам и морозам. Важно будет собирать ресурсы, находить укрытие и добывать пищу, так как экстремальные условия влияют на характеристики персонажа.

Каждое прохождение будет уникальным благодаря технологии машинного обучения, которая генерирует ландшафт по-новому. Игроки смогут находить предметы и здания, которые можно ремонтировать, добавляя элемент стратегии в игру.





Недавно Брендан «PlayerUnknown» Грин рассказал о своем десятигодичном плане создания метавселенной. Prologue: Go Wayback следует за демонстрацией Preface: Undiscovered World и станет промежуточным этапом на пути к многопользовательскому проекту под кодовым названием Project Artemis. В отличие от предыдущих игр, Prologue использует Unreal Engine, комбинируя его с собственной технологией студии.

Грин отметил, что Prologue служит испытательным стендом для совершенствования технологии машинного обучения. Он стремится создать уникальный однопользовательский опыт, который будет интересен игрокам, подобно играм вроде Don't Starve, с разнообразием в каждом прохождении.