Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
PLAYERUNKNOWN Productions опубликовала первый трейлер игры Prologue: Go Wayback
PLAYERUNKNOWN Productions представила первый геймплейный трейлер своей новой однопользовательской игры Prologue: Go Wayback. Игра выйдет в раннем доступе, вероятно, этим летом.

Разработчик PLAYERUNKNOWN Productions, известный своими проектами в жанре игр на выживание, анонсировал новую игру Prologue: Go Wayback. Информация о ней уже появилась на Steam. В отличие от предыдущих работ, этот проект сосредоточится на одиночном игровом опыте в открытом мире, где игрокам предстоит выживать в суровых условиях.

Геймеры окажутся в обширном, диком ландшафте, вооруженные лишь старой картой и базовыми инструментами. Главная задача — добраться до метеостанции, но путь к цели зависит от выбора каждого игрока. Мир игры динамичен: погода может резко измениться, и игрокам придется адаптироваться к жестким штормам и морозам. Важно будет собирать ресурсы, находить укрытие и добывать пищу, так как экстремальные условия влияют на характеристики персонажа.

Каждое прохождение будет уникальным благодаря технологии машинного обучения, которая генерирует ландшафт по-новому. Игроки смогут находить предметы и здания, которые можно ремонтировать, добавляя элемент стратегии в игру.


Недавно Брендан «PlayerUnknown» Грин рассказал о своем десятигодичном плане создания метавселенной. Prologue: Go Wayback следует за демонстрацией Preface: Undiscovered World и станет промежуточным этапом на пути к многопользовательскому проекту под кодовым названием Project Artemis. В отличие от предыдущих игр, Prologue использует Unreal Engine, комбинируя его с собственной технологией студии.

Грин отметил, что Prologue служит испытательным стендом для совершенствования технологии машинного обучения. Он стремится создать уникальный однопользовательский опыт, который будет интересен игрокам, подобно играм вроде Don't Starve, с разнообразием в каждом прохождении.

#геймплей #playerunknown productions #prologue #игра на выживание #go wayback
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России предложили построить судоходный канал между Северным Ледовитым и Тихим океанами
18
Трамп заявил о намерениях вернуть оставленное в Афганистане оружие
4
Thermal Grizzly предлагает скальпированные процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D
+
HyperOS 2 уже можно установить на 33 смартфона Xiaomi, но потребуется разрешение от производителя
3
AliExpress закрыл для россиян доступ к компьютерным комплектующим
18
Politico: Макрон не смог заручится поддержкой Трампа в вопросе гарантий безопасности для Украины
1
В России выпустили полностью отечественный пятиосевой станок с ЧПУ для нужд авиастроения
+
Android Auto 18.3 официально представлен: исправление ошибок и новые улучшения
+
Rockstar открыла перенос сохранений в GTA V Enhanced
+
Thermal Grizzly начала продажу скальпированных процессоров Ryzen 7 9800X3D с 2-летней гарантией
1
Casio представила новые модели часов серии AE1600H – AE1600H-1AV, AE1600H-5AV и AE1600H-8BV
+
Интегрированные AMD Radeon 840M и 860M оказались на 20-25% быстрее предшественников в Geekbench
+
Использование ИИ технологий для создания игр нравится далеко не всем геймерам
2
RX 9070 XT достиг в FurMark производительности RTX 4080 при температуре чипа 55°C
9
Компания Oukitel представила свой новый смартфон IIIF150 Raptor 5G
+
ЕС обратится к Индии с просьбой о помощи в обеспечении санкций против России
+
Смартфоны Samsung Galaxy A56, A36 и A26 получат новые процессоры и экраны
1
Япония оказалась на пороге нового уровня демографического кризиса
2
Microsoft выпускает обновление KB5052077 для Windows 10 с новыми функциями и решением проблем
+
На Kickstarter собирают деньги на беспроводную низкопрофильную механическую клавиатуру Iqunix MQ80
+

Популярные статьи

Группа учёных намерена интегрировать в человека ДНК тихоходок, открыв двери покорителям космоса
20
NoPayStation - классические игры Sony PlayStation бесплатно для "чётких пацанов"
+
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
23
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
79
Что известно о будущей Xbox next generation - вся информация на сегодняшний день
6
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
42
Как выбрать робот-пылесос в 2025 году - подробный гайд
6
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
11

Сейчас обсуждают

1qw11
17:53
Всё, кроме мат.платы и видеокарты, надо покупать б.у. на вторичном рынке с хорошей скидкой. Остальные деньги вложиться в более мощную видеокарту.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
легкий на подьем
17:52
Трамп это вам не это. Предложит талибам обменять оставшееся оружие на продовольствие и сельхозтехнику. Россия может поучаствовать
Трамп заявил о намерениях вернуть оставленное в Афганистане оружие
Nvidia&Intel Hater
17:52
Миллион точно пользователей убунты,да кто они такие против Чумбаликса с одним пользователем..
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
1qw11
17:52
Процессор надо покупать на вторичном рынке с хорошей скидкой, корпус тоже можно там же купить, блок питания так же
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
легкий на подьем
17:49
Соберём деньги на провал, чтобы ещё глубже не провалился.
Трамп заявил о намерениях вернуть оставленное в Афганистане оружие
Дима Грязнев
17:47
"Инди-игры в день релиза по подписке?" Так и запишем, doom, forza, какая-нить колда и прочий список это инди-игры. Прям отборная сонибойская желчь
Что известно о будущей Xbox next generation - вся информация на сегодняшний день
Enforsen Bsv
17:46
Если там где ты живёшь нет каршеринга , такси и тем более развитого общественного транспорта, значит там живут счастливые люди. Живут в экологически чистом месте.
ТОП-7 причин НЕ покупать личный автомобиль, если вы живете в крупном городе
VRoman
17:46
Интересно куда они расходуют деньги чтобы иметь такие убытки?
Чистый убыток маркетплейса Ozon увеличился до 59,4 миллиарда рублей в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
17:42
Обычно у кого тазо-плечевой дефект линукс не любят
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
Ilia M
17:42
У меня предложение сделать канал с подогревом, чтобы местные могли купаться и загорать.И ледоколов зимой не надо. Можем себе позволить..
Трамп заявил о намерениях вернуть оставленное в Афганистане оружие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем