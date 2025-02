Студия Relic Entertainment, известная своими стратегическими играми, возможно начала работу над сиквелом Warhammer 40,000: Dawn of War. В сети появились первые скриншоты и информация о новых игровых режимах и фракциях.

По слухам, Relic Entertainment, разработчик серий Company of Heroes и Dawn of War, начала работу над сиквелом одной из своих самых популярных франшиз. После отделения от Sega студия, похоже, готовится вернуться к Dawn of War, что вызывает интерес у поклонников.

Согласно неофициальной информации, появившейся на Reddit, Relic уже работает над новой частью, вероятно, получившей название Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Геймеры могут ожидать пять игровых режимов и четыре фракции, что разнообразит игровой процесс. В дополнение, разработчики планируют внедрить 150 юнитов и 12 героев, что обещает значительное расширение возможностей настройки армии.

Первые скриншоты, представленные в сети, выглядят достаточно реалистично и не вызывают сомнений в своей подлинности. Эти изображения демонстрируют как графику, так и элементы интерфейса, которые могут стать основой для новой игры. С учетом того, что предыдущие части франшизы получили признание за глубокую стратегию и атмосферу вселенной Warhammer, новый проект может стать ожидаемым событием для поклонников жанра.