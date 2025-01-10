Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
С выходом GTA 6 игроки получат доступ к 40% зданий и усовершенствованному физическому движку
Компания Technology Media Tweaktown сообщила о значительных новшествах в игре Grand Theft Auto 6. Игроки смогут войти в 40% больших зданий и взаимодействовать с окружающей средой, включая разрушение объектов.

Недавний пост в блоге от Technology Media Tweaktown раскрыл детали, касающиеся ожидаемой игры Grand Theft Auto 6. Разработчики внедрили систему, позволяющую игрокам исследовать около 40% крупных зданий, включая небоскребы, банки и торговые центры. Это означает, что геймеры смогут физически разрушать двери и окна, что добавит реалистичности в игровой процесс.

Кроме того, все небольшие здания, такие как магазины и заправочные станции, также доступны для исследования. В зависимости от интенсивности «боевых действий», примерно 60% конструкций, включая стены и крыши, могут быть разрушены. Однако основной каркас зданий останется целым, что позволит сохранить архитектурные элементы.

Игра будет использовать усовершенствованный физический движок разрушений, что позволит эффектно отображать последствия боевых действий. Это создаст уникальную атмосферу, где каждое действие игрока будет иметь свои последствия.

В разработке GTA 6 применяются передовые технологии и процедурная генерация контента, что обещает высокую интерактивность. В сочетании с обновлениями движка RAGE и значительными инвестициями, игра может стать одной из самых амбициозных в истории игровой индустрии. Ожидается, что геймеры получат возможность не только исследовать обширный мир, но и активно взаимодействовать с ним на новом уровне.

#технологии #игры #gta 6 #архитектура #разрушение #интерактивность
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Беларуси наладили серийное производство новейших станков для выпуска деталей сложной формы
+
В России возрождают добычу стратегически важного металла — бериллия
2
Немцы массово устанавливают солнечные панели на балконах, чтобы сэкономить на электроэнергии
+
В 2024 году в России ввели в эксплуатацию три моста, которые вошли в ТОП-20 самых длинных мостов
5
RX 9070 от AMD в Call of Duty соперничает с RTX 4080 Super
+
Инсайдеры: GTA 6 предложит продвинутую графику и физику, превосходящие RDR 2
3
Серия Samsung Galaxy S24 первой получит январское обновление Android 2025 года
+
RTX 5090 не справляется с Alan Wake 2 и Black Myth: Wukong в 4K/60 FPS без DLSS 4
14
Су-57 5-го поколения превосходит конкурентов за счет высокой огневой мощи и ассортимента боеприпасов
14
Samsung Galaxy A56 показался на сайте сертификации с переработанным дизайном
+
На атакованном дальнобойной ФАБ заводе "Мотор Сич" делали двигатели для дронов "Паляница"
+
Портал GSMArena составил топ смартфонов 2024 года в категории "лучшее аудио"
1
Samsung намерена внедрить технологию Color Filter on Encapsulation в будущий Galaxy S26 Ultra
+
ВКС России нанесли удар ФАБами с УМПК по заводу "Мотор Сич" в Запорожье
4
Xeneon Edge представила 14-дюймовый сенсорный экран для просмотра информации на ПК
+
Сотрудники Apple обманули компанию на $152 000 через пожертвования на благотворительность
+
Глобальная версия OnePlus 13 поддерживает функцию Find My Device в выключенном состоянии
+
В данный момент компания Vivo работает только над смартфонами X200S и X200 Ultra
+
Сирия на пути к федерации или к хаосу
+
Китай поднялся на второе место по запасам лития благодаря открытию новых месторождений
+

Популярные статьи

Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
85
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
89
"Грязные ангелы", "Крейвен-охотник", "Присяжный номер 2": краткий обзор фильмов
4
"Носферату": краткий обзор фильма
+
Какой SSD лучше всего подойдет для апгрейда Sony Playstation 4 (Xbox one)
4
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
46
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
11
Илон Маск: Нейросети освоили всю человеческую информацию и стали учиться по данным от самих себя
+
Ремонт светодиодных ламп и приведение к максимально возможному идеалу на примере Gauss e14 6W
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий-Викторович Ботвиненко
17:39
У хайникса другая проблема была, там не в биосе дело вовсе. Не понимаю как вы жто пропустили. Там просто бракованная партия шла. Мне попалась с памятью самсунг, 3060 ti от гиги и ничего летает, мочит,...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Дмитрий-Викторович Ботвиненко
17:37
Согласен, не в мире, но в России так точно. Но не в 2к. На 2к мониках уже никто сейчас играть не будет. Они ежемесячно теряют популярность, так как они ниже среднячка, разница почти не ощутима и игрок...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Дмитрий-Викторович Ботвиненко
17:31
Согласен полностью, а ещё многие до сих пор считают, что процессор никак не влияет на потенциал карты)) Картам не хватает нормального охлаждения, мощности, а сейчас и шины. Шины сейчас такие ставят, ч...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Alan Kesaev
17:31
Эти размышления бессмысленны, так как розничных цен в РФ мы пока не знаем. Амд процессоры 9000 серии тоже изначально казались классными, а потом и по производительности не все ок оказалось, и цена нам...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Яков Рудев
17:29
Вам нужно вы и перечисляйте. У меня монитор 2к144гц и 4080. Меня 2к разрешение и интересует.
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Дмитрий-Викторович Ботвиненко
17:27
А где ты живёшь. За 30к можно нормальный FullHD взять, 2к с нормальной герцовкой за 30к, в России?? Это где, если только 19 дюймов и то я очень сомневаюсь)
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Яков Рудев
17:26
Уважаемый. Мы с вами не 3050 и не 1650 с 4 гигами обсуждаем. Мы карты которые были в своем поколении если не топом то близко к тому. Сама нвидия 3070ти продвигала для 2к разрешения. Я не для того поку...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Дмитрий-Викторович Ботвиненко
17:20
Перечислите игры, требующие 8+гб видеопамяти на ультра графике для FullHD монитора. Только без пи*дежей по типу, "сейчас почти все играют на 2к и 4к мониках". Можно даже не популярные, в которые никто...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Александр Топоров
17:17
Для "них" не дорогая. С курсом 102, думаю, цена будет около 70к рублей
В NVIDIA разъяснили заявление Дженсена Хуанга о том, что RTX 5070 быстрее RTX 4090
Mostack
17:13
написал: https://overclockers.ru/blog/Mostack/show/201704/Remont-svetodiodnyh-lamp-i-privedenie-k-maksimal-no-vozmozhnomu-idealu-na-primere-Gauss-e14-6W
Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем