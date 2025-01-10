Компания Technology Media Tweaktown сообщила о значительных новшествах в игре Grand Theft Auto 6. Игроки смогут войти в 40% больших зданий и взаимодействовать с окружающей средой, включая разрушение объектов.

Недавний пост в блоге от Technology Media Tweaktown раскрыл детали, касающиеся ожидаемой игры Grand Theft Auto 6. Разработчики внедрили систему, позволяющую игрокам исследовать около 40% крупных зданий, включая небоскребы, банки и торговые центры. Это означает, что геймеры смогут физически разрушать двери и окна, что добавит реалистичности в игровой процесс.

Кроме того, все небольшие здания, такие как магазины и заправочные станции, также доступны для исследования. В зависимости от интенсивности «боевых действий», примерно 60% конструкций, включая стены и крыши, могут быть разрушены. Однако основной каркас зданий останется целым, что позволит сохранить архитектурные элементы.

Игра будет использовать усовершенствованный физический движок разрушений, что позволит эффектно отображать последствия боевых действий. Это создаст уникальную атмосферу, где каждое действие игрока будет иметь свои последствия.

В разработке GTA 6 применяются передовые технологии и процедурная генерация контента, что обещает высокую интерактивность. В сочетании с обновлениями движка RAGE и значительными инвестициями, игра может стать одной из самых амбициозных в истории игровой индустрии. Ожидается, что геймеры получат возможность не только исследовать обширный мир, но и активно взаимодействовать с ним на новом уровне.